647 services administratifs en ligne ont été mis hors service à la suite d’un incendie dans un centre de données géré par le Service national des ressources informatiques de Corée du Sud. L’incendie a eu lieu le 26 septembre au soir et aurait été provoqué par le changement d’une batterie lithium-ion dans le centre de données. Les pompiers ont eu du mal à maîtriser le feu qui a atteint 234 batteries.

Le gouvernement coréen a utilisé le blog qu’il héberge sur le service cloud local Naver pour publier une liste de numéros de téléphone que les citoyens peuvent utiliser pour contacter les services gouvernementaux, en l’absence de messagerie.

Hier soir, le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré avoir rétabli 70 services, laissant encore 577 d’entre eux hors ligne.

La Corée du Sud est l’un des pays les plus connectés au monde. Cet incident donne donc lieu à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux sud-coréens, demandant pourquoi leur gouvernement dépend autant d’un seul centre de données. Si les autorités n’ont donné aucun calendrier pour le rétablissement complet des services, l’entité créée pour gérer les services administratifs en ligne sud-coréen exploite un deuxième centre de données. Cela devrait permettre une restauration relativement rapide des 577 services à remettre en ligne.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Un incendie chez Global Switch entraîne des perturbations chez Google Cloud et d’autres clients
Un incendie a eu lieu dans le datacenter de Global Switch à Clichy dans la nuit du 26 avril. Il s’agit de l’un des plus gros centres de données de la région parisienne. L’incendie serait...

Une fuite d’eau pourrait être à l’origine de l’incendie OVH
Après le partage d’expérience (PEX) des pompiers du Bas-Rhin en mars dernier, un rapport apporte de nouveaux éclairages sur l’incendie survenu au sein du centre de stockage de données d’OVH à Strasbourg le 10 mars...

Incendie Maxnod : Access Group sauve l’ensemble des données clients et redémarre en six jours
Le pire cauchemar pour un hébergeur ? Perdre la connexion avec le centre de données qui héberge son propre système d’information. C’est ce qui est arrivé à Access Group le mardi 28 mars dernier vers 10h00....

OVH condamné à verser plus de 100 000 euros à une victime de l’incendie de son centre de données
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné OVH à verser plus de 100 000 euros à la société Bati courtage, après la perte de ses données dans l’incendie du datacenter de Strasbourg en...

Incendie du datacenter OVH de Strasbourg : la situation toujours imprécise
Mise à jour du 11 mars à 21h00 : Dans une vidéo de 8 minutes publiée à 16h40 sur le site OVH, Octave Klaba explique que l’hébergeur est toujours train de procéder à l’inventaire des...