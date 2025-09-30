647 services administratifs en ligne ont été mis hors service à la suite d’un incendie dans un centre de données géré par le Service national des ressources informatiques de Corée du Sud. L’incendie a eu lieu le 26 septembre au soir et aurait été provoqué par le changement d’une batterie lithium-ion dans le centre de données. Les pompiers ont eu du mal à maîtriser le feu qui a atteint 234 batteries.

Le gouvernement coréen a utilisé le blog qu’il héberge sur le service cloud local Naver pour publier une liste de numéros de téléphone que les citoyens peuvent utiliser pour contacter les services gouvernementaux, en l’absence de messagerie.

Hier soir, le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré avoir rétabli 70 services, laissant encore 577 d’entre eux hors ligne.

La Corée du Sud est l’un des pays les plus connectés au monde. Cet incident donne donc lieu à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux sud-coréens, demandant pourquoi leur gouvernement dépend autant d’un seul centre de données. Si les autorités n’ont donné aucun calendrier pour le rétablissement complet des services, l’entité créée pour gérer les services administratifs en ligne sud-coréen exploite un deuxième centre de données. Cela devrait permettre une restauration relativement rapide des 577 services à remettre en ligne.