Un incendie a eu lieu dans le datacenter de Global Switch à Clichy dans la nuit du 26 avril. Il s’agit de l’un des plus gros centres de données de la région parisienne.

L’incendie serait lié à une coupure de climatisation, elle-même due à un incendie sur le tableau général basse tension d’une des salles du datacenter.

L’incendie a été maîtrisé dans le courant de la matinée du 26 avril mais Google Cloud a été touché par l’inondation qui s’en est suivie. Cela a entrainé des perturbations en chaine, y compris chez Izivia du groupe EDF, chez BPCE et sa fintech Payplug, sur les sites internet des villes de Lille, Cannes, Saint-Brieuc et Courbevoie, de Cybermalveillance.gouv.fr ou encore chez les hébergeurs Ecritel et Hosteur.

Google Cloud se reposant sur trois autres datacenters de la région parisienne (Interxion, Data4 et Telehouse), la firme a proposé à ses clients de « basculer » temporairement et d’éviter la zone affectée (europe-west9).

Selon Global Switch, « un départ d’incendie s’est déclaré dans une salle de l’un des deux centres de données de notre site parisien. Les pompiers sont intervenus rapidement et l’incendie est désormais maitrisé. Les dispositifs anti-incendie du bâtiment ont parfaitement fonctionné, personne n’a été blessé. Le service de certains de nos clients a été temporairement affecté et notre équipe sur site travaille à le rétablir le plus rapidement possible ».