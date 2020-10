Tufinannonce que son programme de formation Service Delivery Partner Plus (SDP+) inclut un nouveau cursus développeur. Ce cours offre des opportunités de formation et de développement dans des domaines clés tels que les API Tufin, les intégrations, les personnalisations et les techniques de développement.

Dirigé par l’équipe Service Delivery de Tufin, ce cursus offre aux partenaires une expérience pratique de la configuration, de la gestion et du développement de personnalisations pour une bonne utilisation de Tufin Orchestration Suite. Grâce à un programme de formation, les partenaires peuvent garantir la qualité et la cohérence du développement et de la fourniture de personnalisations pour leurs clients. Les partenaires Tufin sont encouragés à publier leurs extensions et applications sur la marketplace pour accroître leur portée auprès de la base de clients Tufin.

« Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour comprendre comment leur apporter une valeur ajoutée, à eux et à leurs clients. Ce nouveau cursus témoigne de cet effort », a déclaré Raj Motwane, Vice-président, Services mondiaux et assistance, Tufin. « Nous sommes ravis de voir les contributions que nos partenaires sont en train de créer et comment ils sont en mesure d’étendre l’expérience de leurs clients avec Tufin Orchestration Suite. »

Le programme de formation se déroule désormais virtuellement. Pour en savoir plus https://www.tufin.com/partners/service-delivery-partners