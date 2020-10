La société nantaise de distribution et de services annonce l’acquisition de son homologue mayennais SDP Informatique. Entreprise de 7 personnes réalisant 900 K€ de chiffre d’affaires annuel, SDP Informatique est spécialisée dans l’intégration des logiciels de gestion EBP. Implantée à Mayenne – la ville – elle fournit des prestations de vente et d’installation de matériels (notamment HP), de configuration de réseaux, de formation, d’assistance, de dépannage…

Dynamips reprend l’ensemble de l’équipe y compris son gérant, Patrice Bridier, confirmé dans son rôle de dirigeant, et qui s’est engagé à accompagner l’acquéreur plusieurs années. Pour SDP Informatique, cette opération est l’opportunité de diversifier ses expertises, notamment dans les infrastructures cloud Microsoft Azure et les environnements de travail digitaux (Office 365)… De son coté, Dynamips s’offre avec SDP Informatique une implantation physique en Mayenne, des compétences en développement et un agrément formation. SDP Informatique devient ainsi sa cinquième agence. Déjà présent à Saint-Herblain (44) ; La Roche-sur-Yon (85), Pacé (35) et Angers (49), Dynamips étend donc son aire d’influence dans le Grand Ouest.

SDP Informatique a eu plusieurs offres de rachat et avait même commencé à négocier avec un concurrent de Dynamips. Mais c’est finalement sur le terrain des valeurs, notamment de simplicité, de proximité clients, que les deux sociétés se sont trouvé des convergences, nous a expliqué Antoine Voillet, PDG de Dynamips lors d’un entretien qu’il nous a accordé. Dans un communiqué, il déclare à propos de SDP Informatique : « C’est une entreprise qui nous ressemble : saine avec des clients fidèles et une belle ancienneté ».

L’intégrateur mayennais n’en est pas sa première opération de croissance externe. Le groupe, qui compte 127 collaborateurs et a réalisé 15,8 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019 (+22%), a déjà à son actif les acquisitions d’Azerty (2014), 3C Systèmes (2015) et EDCI (2019). Des acquisitions qui se sont toutes très bien passées, selon Antoine Voillet, et que l’incitent à poursuivre dans cette démarche, y compris au-delà du Grand Ouest.

Si Dynamips conserve un management très décentralisé, le groupe est soucieux d’harmoniser les outils et les méthodes entre ses différentes agences. Dynamips a donc prévu une période d’intégration de 90 jours pour les salariés de SDP Informatique le temps qu’ils maîtrisent l’offre et les process du groupe.

Après une année 2020 qui devrait s’achever sur un chiffre d’affaires stable, Dynamips espère reprendre sa croissance organique annuelle de 10% dès l’année prochaine. Anticipant ses futurs besoins en recrutement de profils techniques, le groupe vient d’ouvrir une école interne, dynaSCHOOL, qui a accueilli fin septembre ses 15 premiers apprenants.