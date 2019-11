Tufin, leader de l’orchestration de la sécurité, de l’accélération et l’automatisation des modifications d’infrastructures réseau, annonce la mise en place de l’automatisation de bout en bout pour VMware NSX-T Data Center avec sa solution Tufin Orchestration Suite. Cette nouvelle intégration permet aux clients de VMware passant de NSX-V à NSX-T d’utiliser Tufin pour mettre en œuvre les changements de politique de sécurité en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, de manière plus sécurisée et plus précise dans leurs environnements informatiques hybrides.

« La prise en charge de NSX-V par Tufin a joué un rôle important pour les clients à la recherche d’un nouvel environnement offrant visibilité et contrôle sur le réseau SDN, les réseaux locaux et le cloud public, tout en s’appuyant sur un réseau hybride plus sécurisé, administrable et conforme », a déclaré Teri Bruns, vice-président, Global Partner Solutions chez VMware. « À présent, les entreprises recherchent les mêmes avantages en déployant des applications natives dans le cloud. La prise en charge de NSX-T par Tufin contribuera à leur réalisation. »

Alors que les clients de VMware migrent vers NSX-T, qui fournit une infrastructure agile pour créer des environnements applicatifs natifs dans le cloud, Tufin fournit désormais des analyses et une automatisation sur le réseau d’entreprise construit autour de NSX-T Data Center.

Avec Tufin, les clients VMware NSX-T peuvent désormais gérer et contrôler de manière centralisée la microsegmentation, s’assurer en continu du respect de la politique de sécurité définie et automatiser les modifications de sécurité dans l’ensemble du Data Center, via une interface unique. Tufin Orchestration Suite offre une visibilité et un contrôle sans précédent de la configuration de la sécurité du Software-Defined Data Center (SDDC), permettant ainsi une gestion unifiée des règles de sécurité dans l’ensemble de l’entreprise, y compris les réseaux physiques et virtuels, les plates-formes hybrides et les environnements natifs dans le Cloud.

L’intégration de Tufin aide les clients de VMware NSX sur différents points :

– Visibilité – possibilité d’afficher et de suivre les modifications apportées à la politique de sécurité et à la configuration dans l’environnement NSX-T et au reste du réseau hybride.

– Microsegmentation – possibilité de définir et de gérer la microsegmentation, à la fois dans l’environnement NSX-T et dans le Data Center externe.

– Automatisation des modifications basée sur des règles – capacité d’automatiser les modifications du réseau tout en permettant de respecter les règles de l’entreprise, de comprendre le risque potentiel et de faire évoluer les plates-formes concernées.

– Kubernetes Security – possibilité d’appliquer tous les avantages susmentionnés à VMware Enterprise PKS sur site et dans le cloud avec Tufin Orca.

« Nous sommes ravis de voir VMware agir aussi rapidement pour aider les clients à adopter la souplesse et l’agilité des conteneurs et des microservices », a déclaré Pamela Cyr, SVP Business and Corporate Development de Tufin. « Avec VMware, nous offrons une automatisation de la politique de sécurité et une parfaite visibilité pour faciliter et sécuriser la transition vers NSX-T. »

La fonctionnalité NSX-T sera disponible avec la sortie de Tufin Orchestration Suite 19.3.

Pour plus d’informations sur la manière dont Tufin prend en charge VMware, visitez le site : https://www.tufin.com/supported-devices-and-platforms/vmware-nsx.