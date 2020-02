Disponible dès maintenant, Tufin SecureCloud permet d’automatiser les politiques de sécurité pour les entreprises ayant besoin de gagner en visibilité et de contrôler la sécurité de leurs environnements cloud natifs et hybrides. Développé de bout en bout pour le Cloud, SecureCloud complète la suite Tufin Orchestration, faisant ainsi de Tufin le premier fournisseur à unifier la gestion des politiques de sécurité sur les clouds locaux, natifs et hybrides. SecureCloud unifie la gestion des politiques de sécurité du cloud pour les environnements de type containers, micro services et cloud hybride dans une seule solution. Cela offre aux organisations une plus grande visibilité et un meilleur contrôle de la sécurité du cloud, quel que soit l’environnement.

« Les entreprises transfèrent rapidement leurs opérations vers le cloud pour gagner en agilité commerciale, atteindre leurs objectifs et stimuler les efforts de transformation numérique, a déclaré Ruvi Kitov, PDG et cofondateur de Tufin. Cependant, ces nouvelles charges de travail s’intègrent souvent aux systèmes présents dans le Datacenter ou le cloud privé. Avec l’ajout de SecureCloud à Tufin Orchestration Suite, pour la première fois, les entreprises peuvent appliquer des politiques cohérentes sur l’ensemble du cloud hybride, permettant une gestion unifiée des politiques de sécurité, quel que soit l’environnement. L’approche de gestion de la sécurité basée sur l’automatisation de Tufin permet aux organisations de passer au cloud sans compromettre la sécurité ou la productivité des développeurs. »