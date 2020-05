Les mesures de confinement n’ont pas entravé la croissance de Logitech, bien au contraire. Le quatrième trimestre de l’exercice 2020 clos le 31 mars a même dépassé les attentes des analystes, faisant grimper le titre de 6% après l’annonce des résultats annuels. « Nous avons terminé une année solide avec un quatrième trimestre très solide », s’est félicité le directeur financier de la société Nate Olmstead dans un communiqué. « Les produits de Logitech n’ont jamais été aussi pertinents », a déclaré de son côté le président et CEO Bracken Darrell. « La visioconférence, le travail à distance, la création et la diffusion de contenu et les jeux sont des tendances séculaires à long terme qui animent notre entreprise. La pandémie n’a pas changé ces tendances : elle les a accélérées. »

Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 709 millions de dollars, soit une croissance de 14% en année glissante. Sur l’ensemble de l’exercice, il a progressé de 7% pour atteindre 2,98 milliards de dollars. Le résultat d’exploitation GAAP a augmenté de 5% pour s’établir à 276 millions de dollars. Le bénéfice par action GAAP a bondi de 75% à 2,66 dollars. Le résultat d’exploitation non-GAAP a grimpé de 10% et représente 387 millions de dollars. Le bénéfice par action non-GAAP a augmenté de 7% à 2,15 dollars. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint un record de 425 millions de dollars, contre 305 millions de dollars il y a un an, soit une croissance de près de 40%.

Le fabricant suisse de périphériques IT a confirmé ses perspectives pour l’exercice 2021, soit une croissance moyenne des ventes à un chiffre en devises constantes et un résultat d’exploitation non-GAAP compris entre 380 millions et 400 millions de dollars. « La pandémie de Covid-19 présente des défis opérationnels, mais notre capacité à exécuter et de solides moteurs de croissance à long terme nous donnent la confiance nécessaire pour maintenir nos perspectives financières pour l’exercice 2021 », a expliqué Nate Olmstead.