Sa politique d’achats continus permet à Equnix d’afficher un 65ème trimestre consécutif de croissance. Le spécialiste de la colocation et de l’interconnexion a engrangé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 1,36 milliard de dollars (non audité), en croissance de 12% sur un an et de 4% séquentiellement. Plus d’un quart (28%) de ces revenus proviennent de la location d’espaces de stockage aux entreprises et aux fournisseurs de services cloud. Les Amériques ont généré 47% du chiffre d’affaires, la région EMEA 32% et la région Asie-Pacifique 21%.

Avec une marge de 21%, le revenu opérationnel progresse de 3% à 280 millions de dollars. En hausse de 88%, le bénéfice net s’établit à 118 millions de dollars. Le bénéfice par action est de 1,44 dollar contre 0,79 dollar un an plus tôt.

« Equinix a connu un bon début d’année et a enregistré ses meilleurs résultats d’exploitation pour un premier trimestre, y compris la plus forte augmentation de son chiffre d’affaires sur un trimestre et la deuxième plus forte commande nette. Nos réservations ont touché plus de 3.000 clients. Nous avons traité plus de 4.000 transactions au cours du trimestre, soulignant la diversité et le volume élevé de l’activité de colocation de détail Equinix », commente dans un communiqué Charles Meyers, le CEO qui succède à Peter Van Camp, qui assurait l’intérim depuis la démission de Peter Smith en janvier 2018.

Pour le deuxième trimestre, Equinix s’attend à ce que ses revenus se situent entre 1,381 et 1,391 milliard de dollars, soit une augmentation d’environ 2% par rapport au trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année 2019, les revenus totaux sont attendus entre 5,545 et 5,595 milliards de dollars.

En 2018, la société de Redwood a fait l’acquisition de l’Américain Infomart. Elle exploite actuellement 22 datacenters et 32 projets sont en cours, dont deux nouveaux sites parisiens et un site à Tokyo destinés aux infrastructures hyperscales.

Le channel a à son actif plus de 20% des réservations du trimestre. Ce chiffre représente la moitié des nouveaux clients acquis au cours du trimestre, grâce à des partenaires clés tels que Cisco, Google, Microsoft, Oracle ou encore AT & T.