Equinix va s’associer au fonds souverain singapourien GIC (anciennement Government of Singapore Investment Corporation) pour développer des datacenters hyperscale en Europe. Les deux partenaires vont à cet effet lancer une joint-venture dotée d’un milliard de dollars. GIC détiendra 80% du capital et Equinix 20%. Le lancement est prévu au troisième trimestre, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

Dans un premier temps, la coentreprise possédera et développera six datacenters xScale destinés à des fournisseurs hyperscale en Europe « afin de répondre à la forte demande de centres de données hyper-dimensionnés dans cette région », précise le directeur de la stratégie et du développement d’Equinix, Eric Schwartz, sur le blog de la société. Les datacenters xScale de Londres (LD10) et de Paris (PA8, photo), dont une partie importante de l’espace est déjà sous location, seront transférés à la coentreprise. Quatre nouveaux centres seront développés à Amsterdam, Francfort (deux sites) et Londres sur les campus IBX actuels de l’opérateur américain. Les centres de données xScale seront gérés par Equinix et contrôlés conjointement par Equinix et GIC.

« Les datacenters xScale fourniront l’accès à la gamme complète de services d’interconnexion et de services de périphérie d’Equinix qui seront connectés aux points d’accès existants des sociétés de très grande taille chez Equinix, et augmenteront la vitesse de connectivité avec leurs clients entreprises actuels et futurs », explique Eric Schwartz dans le billet de blog. « Les centres de données hyperscale se caractérisent par des dizaines de milliers de mètres carrés d’espace occupé par des milliers de systèmes de calcul et de stockage, ainsi que par une capacité de réseau considérable. Bien que nous ayons satisfait à ce jour un nombre limité de ces besoins dans nos centres de données IBX (International Business Exchange), la forte croissance de la demande de capacité, associée à notre reconnaissance du fait que les besoins des clients diffèrent de ce que nous fournissons aujourd’hui, nous a amenés à définir une nouvelle catégorie d’infrastructures pour répondre à cette demande ».

Equinix prévoit d’investir près de 2 milliards de dollars cette année dans de nouvelles capacités IBX, ainsi que dans la maintenance des centres de données existants. Une partie des fonds sera par ailleurs consacrée à la croissance des plateformes de services, notamment Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric ) et Equinix Internet Exchang (IX ), ainsi qu’au développement de nouveaux produits tels que le service Network Edge récemment annoncé.

Avec 430 installations actuellement exploitées dans le monde, le nombre de centres de données hyperscale a augmenté de 11% en 2018, selon Synergy Research. Un bonne partie d’entre eux (40%) est actuellement située aux Etats-Unis.