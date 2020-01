Malgré un léger ralentissement de sa croissance, AWS s’approche du cap des dix milliards de dollars de revenus trimestriels. A l’issue du quatrième trimestre, le leader du cloud annonce en effet un chiffre d’affaires de 9,95 milliards de dollars, en croissance de 34% en glissement annuel. Il dépasse ainsi les prévisions des analystes qui étaient de 9,81 milliards de dollars.

« C’est l’aboutissement de beaucoup de travail qui a consisté à ajouter de nouveaux produits et fonctionnalités, à renforcer nos équipes de vente et de marketing, et à réaliser une meilleure pénétration des clients d’entreprise dans une grande variété d’industries », a expliqué le directeur financier Brian Olsavsky au cours du traditionnel rendez-vous téléphonique avec les analystes indique CRN. Le rythme effréné auquel AWS introduit de nouveaux produits et fonctionnalités est ce qui continue de conserver l’avance sur la concurrence a -t-il ajouté, précisant que l’écart avec elle se creusait.

Les marges d’AWS s’élèvent désormais à environ 26%, le fournisseur continuant d’ajouter des capacités d’infrastructure pour soutenir son expansion mondiale et pour renforcer ses équipes de vente et de marketing. Le directeur financier a encore indiqué que les clients ayant des contrats pluriannuels ont vu leurs prix baisser. Ces accords à long terme ont permis de bloquer 30 milliards de dollars d’engagements futurs.

Amazon dans son ensemble a enregistré un chiffre d’affaires de 87,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une progression de 21% d’une année sur l’autre.