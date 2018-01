AWS fait désormais partie des acteurs IT ayant l’un des écosystèmes les plus denses du marché. Florilège des dix actualités AWS ayant suscité le plus d’intérêt des lecteurs de Channelnews en 2017.

Le taux de pénétration du Cloud Azure explose quand celui d’AWS stagne

Article du 21-02-2017

Au mois de janvier, le spécialiste de l’administration du cloud RightScale a mené l’enquête auprès de 1.002 entreprises de différentes tailles et secteurs (dont 20% en Europe), utilisatrices ou non de ses solutions, pour connaître leur adoption du Cloud. Lire la suite.

La panne du service S3 d’Amazon a duré près de 15 heures

Article du 02-03-2017

Près de 15 heures, c’est le temps qu’il aura fallu à Amazon pour réparer la panne gante qui a affecté le service de stockage S3 dans l’Est des Etats-Unis mardi dernier. En cause : les défaillances de certains datacenters d’Amazon en Virginie. Résultat : de nombreux sites web (certains confrères parlent d’une centaine de milliers en tout)… Lire la suite.

Amazon se lance dans la gestion de la relation client

Article du 29-03-2017

Amazon va commercialiser sa solution de centre d’appels. D’après le géant du cloud, son centre d’appel as a service Amazon Connect peut être installé en quelque minutes en utilisant la console de gestion AWS (AWS Management Console) alors que, selon lui, les autres solutions sont compliquées, chères et demandent… Lire la suite.

Microsoft Azure semble prendre l’ascendant sur AWS dans les grandes entreprises

Article du 06-04-2017

Si l’on en croit une étude diligentée par le spécialiste de l’analytique SumoLogic, Microsoft Azure est préféré à AWS dans les grandes entreprises. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée auprès de 235 professionnels IT travaillant dans des entreprises comptant plus de 500 employés. Lire la suite.

Amazon envoie des courriers à ses clients pour leur recommander de sécuriser les données qu’il héberge

Article du 20-07-2017

Amazon a adressé des emails à un certain nombre de ses clients utilisant le stockage S3 en leur demandant d’être plus prudents rapporte CRN. Ces derniers temps des informations stratégiques ou privées hébergées sur des compartiments S3 appartenant notamment à Verizon, au Dow Jones ou encore au Parti Républicain ont été consultées par des hackers et exposées au grand public. Lire la suite.

Amazon va facturer son cloud à la seconde

Article du 20-09-2017

A partir du 2 octobre prochain, Amazon Web Services basculera d’un mode de paiement à l’heure à un mode de paiement à la seconde pour les instances Linux lancées en mode On-Demand, Reserved ou Spot. De même, le stockage provisionné pour les volumes EBS ainsi qu’Amazon EMR et Amazon Batch… Lire la suite.

Amazon domine toujours le marché de l’IaaS

Article du 28-09-2017

Le marché mondial du cloud IaaS a grimpé de 31% pour atteindre 22,1 milliards de dollars en 2016, soit une progression de 16,8% par rapport à 2015 indique Gartner. « Le marché des services cloud croit aujourd’hui plus rapidement que tout autre marché de l’IT, une bonne partie de cette croissance se faisant aux dépens des offres traditionnelles non cloud », explique dans un communiqué Sid Nag, directeur de recherche au cabinet. Lire la suite de l’article.

AWS indétrônable sur un marché du cloud en croissance de plus de 40%

Article du 02-11-2017

« L’énorme marché du cloud continue de croître de plus de 40% par an tandis qu’Amazon Web Services (AWS) parvient encore et toujours à faire progresser sa part de marché, malgré une concurrence de plus en plus intense », constatait Synergy Research Group dans la présentation de son étude consacrée à l’évolution du marché du cloud au troisième trimestre. Lire la suite.

AWS de plus en plus channel friendly

Article du 04-12-2017

AWS aime le channel. Ou plutôt, ne peut s’en passer. C’est ce qui ressort de la grand-messe re:Invent 2017 qui s’est déroulée la semaine dernière à Las Vegas. « Cette année, nous avons vu des changements significatifs dans la manière dont travaille Amazon avec ses partenaires… Ils sont devenus plus partner friendly »,… Lire la suite.

AWS ouvre officiellement sa région France

Article du 19-12-2017

Amazon Web Services renforce sa présence dans l’Hexagone. Le géant du cloud, qui a adhéré à EuroCloud France au mois d’octobre, annonce à présent l’ouverture de sa 18ème Région, la Région AWS EU (Paris). Avec ce lancement, AWS propose à présent 49 zones de disponibilité… Lire la suite.