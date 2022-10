Netapp vient de démarrer son tour de France partenaires annuel, le Partner Accademy. Trois étapes ont déjà eu lieu : Nantes le 27 septembre, Lyn, le 11 octobre et Aix-en-Provence le 13. Paris se tiendra le 18. Suivront Nancy (le 20 octobre), Bordeaux (le 15 novembre), Toulouse (le 17) et Tourcoing (le 22).

Au programme de cette matinée : une plénière d’environ une heure et demie consacrée à la présentation de la stratégie d’hybridation cloud et à la manière dont les derniers rachats s’inscrivent dans cette stratégie en apportant des outils aux partenaires pour évaluer au mieux où placer les charges de travail des clients en fonctions de leurs besoins et pour en garder la maîtrise. Il y sera question également de son offre antimalware Cloud Secure et de l’alliance avec nVidia sur l’intelligence artificielle.

Second temps de cette matinée : la session de travail. Deux parcours sont proposés selon les profils des participants : une session technique, qui rentre dans le détail des architectures hybrides, et une session commerciale qui vise à aider les commerciaux à mieux positionner l’offre Netapp via des la présentation de cas d’usages régionaux et l’intervention d’un évangélisateur qui déroule l’argumentaire Netapp.

Clou de l’événement, la remise d’un prix au partenaire de l’étape ayant le mieux embrassé la stratégie d’hybridation Cloud. À Nantes, c’est Axians qui a obtenu le prix, à Lyon Dstny (ex-IP-Line) et à Aix Syage.

Sur l’ensemble du Tour Netapp attend plus de 400 participants. Une fréquentation en nette hausse par rapport aux éditions 2021 (déjà record) et pré-Covid, selon Franck Risbec, directeur channel Europe du Sud de Netapp (photo).