En succédant à Bruno Lampe à la direction générale d’Axians Cloud Builder, Guillaume Garric a également endossé le rôle de directeur général de toutes les activités IT d’Axians en France. Axians France, c’est un ensemble d’une quarantaine de sociétés représentant 4.000 salariés répartis sur une centaine de sites et réalisant 885 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel (exercice 2020).

Trois pôles d’activités se détachent : un pôle infrastructures télécoms (déploiement et entretien de réseaux mobiles privés et de réseaux très haut débit), qui représente un peu moins de 500 M€ (estimation Channelnews) ; un pôle Cloud & datacenters, qui correspond peu ou prou au périmètre d’Axians Cloud Builder (l’ex-APX racheté en 2015) que dirigeait jusqu’à présent Bruno Lampe ; et un pôle réseaux d’entreprise (activité historique d’Axians sur l’IT).

Deux autres pôles IT sont en train d’émerger : le pôle cybersécurité, issu du rachat d’Alliacom en février 2018, qui pèse environ 40 M€ de revenus annuels et le pôle data analytics, qui regroupe Appex (racheté en janvier 2020), Setra Conseil (dont l’acquisition vient d’être annoncée) et l’activité HPC d’Axians Cloud Builder. Un pôle digital workplace, dont le périmètre se confond encore avec les autres pôles, est également en passe de prendre son envol.

C’est la première fois que l’ensemble de ces activités sont regroupées au sein d’une seule organisation et sous une seule direction générale.

Lors d’un entretien téléphonique qu’il nous a accordé vendredi 19 février, Guillaume Garric a expliqué que les segments cybersécurité et data analytics sont ceux qu’il allait s’attacher à développer en priorité en s’appuyant sur la croissance externe. Identifier de nouvelles cibles et mener à bien leur acquisition, c’est la nouvelle mission de Bruno Lampe, nommé directeur du développement d’Axians France.

Revenant sur l’acquisition de Setra Conseil, Guillaume Garric indique qu’il s’agissait à travers cette opération de renforcer l’expertise du groupe dans la gestion des bases de données avec l’idée de compléter l’offre orientée intelligence artificielle et exploitation des données d’Appex en offrant des services d’assistance à la structuration et à la sécurisation des données. « Toutes les entreprises qui veulent faire de l’IA orientée business doivent d’abord s’occuper de leurs données », estime-t-il.

Il précise également que, selon l’habitude du groupe, l’entreprise restera autonome et conservera à sa tête ses dirigeants historiques, Cristophe Rovillo et Jean-Pierre Bocchi. Devenu stratégique, le pôle Data analytics, qui pèse environ 20 M€ de CA annuel, est placé sous le pilotage technique directe d’Yves Pellemans, par ailleurs directeur technique d’Axians France.