Vinci Energies annonce l’acquisition pour le compte de sa marque Axians de la société de conseil et d’ingénierie parisienne Bluescale. Entreprise de 80 personnes réalisant 10 M€ de chiffre d’affaires annuel auprès d’une quarantaine de clients (parmi lesquels Crédit Agricole, Darty, Havas Media, RATP, Technip, Total, France Télévision…), Bluescale se positionne comme un spécialiste de l’ingénierie de la donnée (data engineering) capable d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée, de sa collecte à son exploitation. Bluescale intervient pour un tiers de son activité en mode projet, notamment pour la conception et la mise en œuvre de projets Big Data, et pour les deux tiers en mode externalisation, dans le cadre de missions d’expertise pouvant aller jusqu’au pilotage de bout en bout du pipeline de données.

C’est cette capacité de Bluescale à maîtriser l’ensemble du chemin de valorisation de la donnée qui a séduit Axians. Rebaptisé Axians Data Engineering, Bluescale va venir renforcer son pôle Data Analytics. Née en 2015, ce pôle regroupe déjà trois entités : Axians Database (l’ex-Setra Conseil, racheté en 2021), l’entité spécialisée dans la migration, l’exploitation et l’optimisation des performances des bases de données ; Axians HPC, l’entité spécialisée dans le calcul intensif ; Axians IA (l’ex-Appex, racheté 2020), l’entité spécialisée dans les entrepôts de données et l’intelligence artificielle orientée business.

Concrètement, Bluescale a vocation à mettre du liant entre ces différentes entité en prenant en charge « l’ensemble du pipeline de données, du moment où elles sont collectées et consolidées dans les bases de données jusqu’au moment où elles sont réinjectées dans les applications verticales sous forme de prédictions, expose Yves Pellemans, directeur technique et directeur Data Analytics chez Axians Communication & Cloud. Jusqu’à présent, nous n’avions pas cette capacité à interconnecter les différentes briques du pipeline de données et à fournir une solution d’exploitation intégrée. C’est ce que nous apporte Bluescale. »

Avec les équipes de Bluescale, Axians porte l’effectif de son périmètre Data Analytics à 150 personnes. Ce qui place la marque IT du groupe Vinci Energies dans le top 10 français du marché de l’analytique. Le groupe ambitionne de se hisser dans le top 5 d’ici à deux ans. L’ensemble des équipes de Bluescale rejoindra le centre d’innovation – baptisé la Maison du Cloud – qu’Axians a aménagé à La Garenne-Colombes (92) l’été dernier et dans lequel il a regroupé ses équipes Cloud et Data Analytics.

Les cofondateurs de Bluescale, Nicolas Minelle et Franck Bellenger, sont confirmés dans leur rôle de pilote de l’activité Axians Data Engineering. Dans un communiqué publié par Vinci Energies, ils justifient leur choix de rejoindre le groupe « pour [s’] adosser à un industriel d’une taille et d’une envergure internationale. En démultipliant la force de frappe de [l’] offre Data Analytics, nous avons pour ambition de devenir avec Axians un acteur incontournable de la transformation numérique des entreprises ».