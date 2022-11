CELESTE, qui se positionne en France comme opérateur de référence des entreprises, ouvre son réseau et ses solutions de connexion fibre aux intégrateurs d’envergure nationale. Avec un accès sans intermédiaire à l’opérateur d’infrastructure et à son réseau fibre de 10 000 km, ces nouveaux partenaires pourront enrichir leur offre avec une gamme complète de services de connectivités et d’hébergement et bénéficier de tarifs et d’une rémunération parmi les plus attractifs du marché.

La montée en puissance des ventes indirectes est une priorité du nouveau plan stratégique de CELESTE. Depuis 2019, l’opérateur a réalisé 8 acquisitions qui lui ont permis de consolider sa position de premier opérateur alternatif sur les marchés B2B de la fibre, l’un des seuls avec les grands opérateurs nationaux à disposer en propre d’une infrastructure de réseau d’envergure nationale. Son réseau fibre de plus de 10 000 km raccorde les 16 000 sites de ses clients à ses 234 points de présence (POPs) sur le territoire.

Le canal de vente indirecte de CELESTE repose déjà sur un solide réseau de 200 partenaires. L’opérateur a rassemblé les collaborateurs de ses différentes entités commerciales pour créer une véritable division de vente indirecte, qui regroupe à la fois les opérateurs (wholesale) et les revendeurs. La division représente une part significative de ses revenus et que CELESTE aimerait faire doubler. De quoi continuer à faire progresser sa croissance organique déjà à deux chiffres.

Pour atteindre cet objectif, CELESTE voit dans les partenariats avec les intégrateurs nationaux un nouveau relais de croissance. « Travailler avec de tels intégrateurs, avec des agences et des forces de vente qui couvrent tout le territoire, nous permet d’avancer plus vite sur la cible des ETI et des grands comptes », explique Bertrand du Bourblanc, qui a rejoint CELESTE depuis 6 mois comme Responsable de la division Clients Indirects.

120 de ces intégrateurs nationaux, qui comptent notamment les plus grandes ESN, sont dans le radar de CELESTE. L’opérateur a recruté un collaborateur expérimenté dans l’accompagnement de revendeurs télécoms spécialement dédié à cette chaine de partenaires. Les discussions sont en cours avec plus de la moitié d’entre eux, avec déjà des contacts avancés et de premières affaires. Les contacts auront été pris avec l’ensemble de la cible d’ici la fin novembre.

Des solutions de connectivité fibre pour toutes les entreprises mono site ou multi sites.

Ces intégrateurs nationaux sont habilités à revendre l’ensemble du catalogue de CELESTE. L’opérateur les aide à se positionner pour mettre en place chez leurs clients professionnels toutes les solutions autour de son réseau national en fibre optique. A commencer par son offre phare, la connectivité fibre Très Haut Débit (THD) pour toutes les entreprises mono site ou multi sites.

C’est la première demande du marché car, comme l’a exposé l’Ifop dans une récente étude publiée en septembre dernier, 45% des entreprises de moins de 250 salariés ne sont pas encore équipées en fibre. Soit près d’une sur deux ! L’urgence va pourtant vite s’imposer puisque l’Arcep, régulateur du secteur et Orange ont annoncé la suppression du réseau cuivre à partir de 2025. L’étude Ifop rappelle également que 100% des entreprises de plus de 250 salariés ont la propension à passer à la fibre.

Un dossier que CELESTE a anticipé avec son plan « Full Fibre », annoncé lors du dernier salon IT Partners, qui consiste à proposer la fibre dans les mêmes conditions de délais de déploiement et de prix que les solutions cuivre.

La fin du réseau cuivre va de pair avec celle de la téléphonie traditionnelle, une transformation qui entraine déjà une bascule massive des entreprises vers la téléphonie IP. Un nouvel usage de la fibre en bonne place dans l’offre de CELESTE, qui permet d’évoluer vers des systèmes modernes de téléphonie sur IP et dans le cloud, couplés au système d’information.

Un guichet unique pour l’hébergement cloud et l’accès Très Haut Débit aux données

Le catalogue de solutions de CELESTE s’étend aux offres de datacenters, qui vont de l’hébergement traditionnel de serveurs à des offres cloud souveraines, pour l’hébergement sécurisé des données les plus critiques. La synergie avec les intégrateurs experts du cloud est forte puisqu’elle leur apporte toutes les options pour externaliser l’informatique de leur client, avec en plus une connectivité fibre Très Haut Débit pour l’accès aux données. Avec un interlocuteur unique pour la solution de bout en bout, ce qui est une demande forte des entreprises.

Les deux principaux datacenters de CELESTE – « Marilyn » en région parisienne et « Fil d’Ariane » à Albi – se démarquent par leur haute qualité environnementale et leur niveau d’efficience énergétique. Leur consommation électrique est 35% inférieure à celle d’un datacenter traditionnel. Celui d’Albi, pour les données les plus sensibles, est certifié ISO 27 001 et HDS. L’acquisition récente du Groupe Oceanet Technology étend l’implantation avec de nouvelles installations à Nantes.

Enfin, en tant qu’opérateur d’infrastructure, CELESTE propose également une offre de « fibre optique noire » (FON), que ses clients intégrateurs et clients finaux (DSI des ETI et des grands comptes) vont pouvoir « éclairer » pour une utilisation sur mesure et évolutive selon leurs besoins.

Des équipes entièrement internalisées pour garantir la qualité des services

Au-delà de la richesse de l’offre, un autre point majeur de différenciation est le lien direct avec l’opérateur d’infrastructure. L’absence d’intermédiaires évite l’empilement de marges, fréquent sur le marché des télécoms BtoB, ce qui permet aux partenaires de bénéficier de conditions de rémunération et de tarifs parmi les plus attractifs du marché.

Le fait que CELESTE soit propriétaire de son réseau est aussi un gage de qualité et d’efficience pour son évolution. Ce sont ses propres équipes (les 80 collaborateurs de CELESTE Fibre) qui gèrent le déploiement, la maintenance du réseau et le raccordement des clients. De la même manière, l’ensemble du service technique et du service client est assuré par des conseillers de CELESTE basés en France.

Pour Michel Merigot, Ingénieur Commercial en charge des partenaires de CELESTE, les points clés de la relation sont la proximité et la transparence de la communication. « Des difficultés peuvent toujours subvenir sur le terrain, par exemple sur le cheminement de la fibre. L’important est d’être clair avec le partenaire sur la situation, l’impact sur les délais et les alternatives pouvant être mises en place, pour qu’il puisse à son tour apporter les meilleures réponses à son client. »