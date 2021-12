Gartner vient de publier son Magic Quadrant 2021 dédié aux solutions logicielles d’hyperconvergence. Un marché devenu clé alors que bien des DSI se tournent vers les solutions HCI pour moderniser leurs infrastructures, simplifier le quotidien des IT et expérimenter le cloud hybride.

Les pionniers de l’hyperconvergence que sont Nutanix et VMware se gardent bien désormais de prononcer ce mot, n’ayant désormais plus d’yeux que pour le concept de cloud hybride. Mais au-delà des vocables marketing, la réalité du marché est bien que la majorité des plateformes dites « cloud hybride » du marché reposent effectivement sur une couche d’infrastructure hyperconvergée, autrement dit une couche HCI (Hyper Converged Infrastructure).

C’est vrai des solutions Nutanix ou VMware mais également de Microsoft Azure Stack HCI, de Maxta, ou encore de Quantum qui forment l’essentiel des acteurs présents dans le nouveau « Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software 2021 » du Gartner.

Les années se suivent et les Magic Quadrant du Gartner sur le HCI se ressemblent terriblement.

Certes certains acteurs ont disparu à l’instar de NetApp (qui ne fait plus de HCI une priorité pour mieux se focaliser sur Kubernetes) mais aussi de Dell EMC (avec VxRail), Cisco (avec HyperFlex UCS) et HPE (avec HPE Simplivity) parce que la couche logicielle ne fonctionne que sur leur propre hardware. Ces derniers ne sont plus considérés par Gartner comme des solutions HCI mais comme des systèmes intégrés HCIS.

D’autres acteurs se sont fait racheter à l’instar de Pivot3 (racheté par Quantum) et Maxta (récupéré par le chinois Huayun Data Group).

Mais au final, il ne reste toujours et encore que deux véritables leaders : Nutanix et VMware.

Deux leaders incontournables

Nutanix est situé tout en haut du carré des leaders. Gartner salue l’excellente réputation de la plateforme AOS auprès de ses clients, la cohérence de la plateforme et des outils, la qualité des services comme Era et la forte intégration avec Red Hat OpenShift. Du côté des points négatifs, Gartner note une facture totale un peu salée pour ceux qui n’adoptent pas l’hyperviseur AHV et le manque de maturité de Nutanix Clusters (offre encore très récente).

VMware apparait lui aussi dans le carré des leaders, plus à droite que Nutanix, Gartner considérant sa vision globale comme plus riche que celle de son concurrent, notamment en matière de cloud hybride avec la présence de VMware chez tous les grands hyperscalers mais aussi de nombreux clouds providers locaux (comme OVHcloud en France). Toutefois, Gartner rappelle aussi que l’offre HCI de VMware est la plus onéreuse du marché (notamment parce qu’elle impose ESX) et que la configuration de vSAN reste « challenging ».

Microsoft stagne et StorMagic évolue

La vraie surprise de ce classement est l’arrivée dans le carré des visionnaires de StorMagic. L’éditeur n’est pas nouveau puisque c’est sa quatrième figuration au Magic Quadrant du Gartner. Il était jusqu’ici considéré comme un « Niche Player ». Mais sa solution SvSAN, une solution HCI spécialement pensée pour le Edge Computing, est aujourd’hui perçue comme visionnaire alors que le Edge devient une problématique de plus en plus centrale dans la modernisation des infrastructures.

Au point que StorMagic passe même désormais devant Microsoft décidément abonnée depuis des années au carré « Visionnaires » avec une solution désormais renommée Azure Stack HCI. Pour Gartner, la force de l’offre Microsoft réside dans sa vision « cloud hybride » aboutie et dans la très forte intégration de cette solution à l’écosystème Azure. Gartner salue notamment la gestion unifiée entre la solution HCI et le cloud public de Microsoft. En revanche, pour Gartner, cette très forte intégration Azure est aussi un obstacle à l’heure du multicloud. Les analystes reprochent également la faible communication de Microsoft autour de sa solution HCI et la confusion qui existe entre Azure Stack HCI et Azure Stack Hub, confusion résultant des multiples changements de cap de Microsoft autour d’Azure Stack.

Des seconds couteaux à surveiller

Cinq acteurs figurent dans le carré des « Niche Players », le carré des « Challengers » restant désespérément vide.

Scale Computing (avec sa solution HC3) et StarWind (avec sa solution pour appliance HCA) continuent de stagner aux mêmes positions que l’an dernier et sont perçues comme des solutions adressant d’abord le marché des TPE/PME.

Quantum qui a racheté Pivot3 est certainement un acteur à suivre alors que cet acteur du stockage est particulièrement en vogue dans l’univers des médias avec ses appliances Stornext et ses solutions de sauvegarde sur bandes Scalar.

Les solutions HCI de Huayun Data Group (qui a racheté Archer OS et Maxta HCI) et Sangfor sont surtout présentes sur les marchés asiatiques et plus particulièrement en Chine.

Une absence remarquée

Enfin, difficile de passer sous silence l’absence de DataCore dans ce Magic Quadrant. Officiellement, « DataCore ne figure pas dans le Magic Quadrant 2021 parce que l’éditeur ne remplit pas les critères d’inclusion ». Une explication plutôt énigmatique alors que l’éditeur était bien présent en 2020 et que les critères d’inclusion de 2021 ne semblent pas si différents de ceux de 2020.