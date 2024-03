En déclinant ses Surface Pro et Surface Laptop en AI PC, Microsoft a souhaité parler exclusivement aux entreprises avec des machines pensées pour Copilot et la réparabilité mais sans originalité. Le grand public et l’innovation attendront encore quelques semaines avec les annonces ARM très attendues d’un événement planifié pour le 20 mai, veille de la conférence Microsoft Build 2024…

Microsoft cherche un nouveau souffle à sa marque Surface… Mais ce n’est pas pour tout de suite. Car l’événement du 21 mars intitulé « Advancing a new era of work with Copilot » était bien davantage un point d’étape s’adressant aux DSI et aux entreprises que l’illustration d’un vent de renouveau. Une façon de recompiler des annonces déjà faites autour de l’IA « Copilot » désormais bien ancrée au cœur de Windows (quoique les Européens n’y aient toujours pas droit), au cœur de Microsoft Edge et au cœur de Microsoft 365. Tout en rejoignant la cohorte des constructeurs PC dans l’ère de l’AI PC.

Car, au final, on ne retiendra de ces événements que les annonces attendues de Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Des appareils qui constituent vraiment « l’âme » de la gamme Surface depuis des années. Mais des appareils que Microsoft ne destine – dans leurs versions actualisées – qu’aux entreprises. Il sera impossible à priori de les acquérir par les voies classiques pour le grand public.

Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 sont ainsi les premiers « AI PC » signés Microsoft. Ils embarquent à la fois des processeurs Intel Core Ultra à NPU intégré et une touche Copilot sur le clavier. Ils intègrent également de nouvelles Webcam dopées par le NPU et les fonctionnalités « Windows Studio Effects » de Windows 11 pour améliorer le rendu visuel et sonore de vos visiocommunications. Ils sont construits autour des technologies de sécurité « Secured-Core PC » de Microsoft avec des puces matérielles pour certifier que le hardware n’est pas compromis et de nouvelles protections qui selon Microsoft diminuent par un rapport x3 les risques d’attaques sur les firmwares. Par ailleurs, une fonctionnalité de désactivation dynamique USB-C garantit que les transferts de données ne peuvent se faire qu’avec des appareils spécialement autorisés par l’entreprise (ou dans le cadre de Surface Pro 10 avec une station d’accueil Surface Thunderbolt 4 autorisée).

Une nouvelle ère de réparabilité et d’administration

Mais ce qui marquera peut-être le plus les esprits de ces nouvelles déclinaisons Surface Pro et Surface Laptop ce sont les efforts accomplis pour rendre les machines plus facilement extensibles et réparables alors que les entreprises ont finalement compris que pour aligner leurs efforts RSE et Green IT, leur meilleure alternative était encore d’allonger la durée de vie de leurs équipements informatiques. Ainsi chaque élément et composant de ces appareils est équipé d’un QR code qui permet de savoir comment le démonter et où trouver des pièces de rechange. Une vraie bonne idée.

En outre, Microsoft a largement musclé son attirail d’outils de gestion de flottes dédiés à Surface. Un nouveau « Surface Management Portal » est désormais directement intégré à la fois à Intune (le service de gestion EMM de Microsoft) et à Microsoft 365. L’éditeur explique que « ce portail offre une expérience personnalisée pour gérer vos appareils Surface à grande échelle, avec une vision centralisée sur les appareils Surface déployés, des détails sur la couverture de leur garantie et les cas de support actifs, une nouvelle expérience de réparation et d’ordre de service, l’estimation des émissions de carbone… ». Par ailleurs, ce portail ouvre l’accès à la nouvelle boîte à outils « Surface IT Toolkit » qui fournit une console unifiée d’outils de configuration pour techniciens IT tels que Device Recovery pour réimager des appareils depuis des clés USB, UEFI Conf un outil de configuration UEFI pour les paramètres matériels, ou encore Data Eraser pour la conformité des informations et s’assurer d’un effacement total d’une machine à reconditionner. « L’application offre aux professionnels de l’informatique et aux administrateurs des expériences simplifiées et guidées pour les aider à configurer, mettre à jour ou dépanner leurs appareils » explique Microsoft. « En plus d’offrir un emplacement centralisé, le Surface IT Toolkit garantit que vous utilisez les dernières versions de nos outils et installateurs. Vous n’avez pas à vous soucier des versions obsolètes ou incompatibles, l’application vérifie automatiquement les mises à jour et les télécharge pour vous. »

Surface Laptop 6 Business

Le portable assez classique mais tactile évolue peu côté design. Toujours décliné en deux versions, 13,5 pouces et 15 pouces, Surface Laptop 6 se veut deux fois plus véloce que la génération « 5 » et bénéficie d’un nouvel écran doté d’un filtre antireflet et d’une technologie d’adaptation des couleurs. Le modèle 15 pouces est le plus intéressant avec l’intégration d’un port Thunderbolt 4 supplémentaire sur le côté droit et la présence d’un lecteur de « smart card » intégré pour l’authentification (apparemment cette option ne sera pas proposée en dehors des US et du Canada). Le WiFi 6E et Bluetooth 5.3 sont intégrés.

Plusieurs configurations sont possibles : Processeur Intel Ultra Core 5 135H ou Ultra Core 7 165H, de 8 à 64 Go de RAM, SSD (amovible) de 256 Go à 1 To.

Les prix (en notable augmentation) s’étendent de 1.200 dollars à 2.999 dollars.

Surface Pro 10 Business

Là encore, physiquement, la Surface Pro 10 est la digne héritière de la génération 9 avec aucune innovation notable côté design et un écran 13 pouces PixelSense à bords fins.

En revanche, dopée par ses nouveaux processeurs Intel Core Ultra « séries U », cette génération 10 se montre 53% plus véloce avec une autonomie portée à 19 heures. Outre l’authentification faciale, elle offre également une authentification NFC. Elle intègre deux ports USB-C compatibles à la fois USB 4 et Thunderbolt 4 ainsi qu’une connectivité WiFi 6E et Bluetooth 5.3.

Comme toujours, le style Surface Slim Pen for Business et le nouveau clavier Surface Pro Keyboard for Business (à touche Copilot) sont à acquérir séparément.

La Surface Pro 10 est déclinée en versions Intel Core Ultra 5 135U et Core Ultra 7 165U, avec une RAM variant de 8 à 64 Go et un disque SSD amovible de 256 Go à 1 To selon le modèle.

Autant d’annonces qui permettent à Microsoft de continuer à occuper le terrain « hardware » dans les entreprises en attendant le nouveau souffle de sa gamme Surface que l’on devrait découvrir le 20 mai prochain à l’occasion d’un événement présenté par Satya Nadella en personne la veille de la grande conférence Microsoft Build centrée autour de l’IA et du futur de Windows. Un nouveau souffle Surface qui – en toute logique – devrait être porté par les fameux et ultra-performants Snapdragon Elite X de Qualcomm marquant enfin le vrai virage du monde PC vers l’architecture ARM…