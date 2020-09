Teknowlogy/PAC révise pour la troisième fois à la baisse ses prévisions du marché des services IT. Estimé en mars à -2,8%, en mai à -6,5% le recul est aujourd’hui attendu à -8,7%. Le cabinet d’analyse prévoit donc une année 2020 très compliquée pour de nombreuses ESN mais aussi, heureuse surprise, à un rebond très rapide. « Les entreprises utilisatrices ne peuvent pas passer deux années de suite (sauf cas exceptionnels comme dans l’aéronautique, le transport aérien ou le tourisme par exemple) à baisser drastiquement leurs investissements, en particulier dans le numérique », assure Franck Nassah, Senior Vice President Digital Business Innovation, dans un communiqué. « Après une année de forte décroissance, il y a quasi toujours un effet « mécanique » de croissance l’année suivante. D’autre part, les entreprises vont devoir reprendre leurs projets, continuer (voir accélérer) leur transformation numérique (que ce soit sur l’expérience client mais aussi, après cette crise, dans l’optimisation des processus internes, la baisse des coûts avec le cloud…). » Il prévoit qu’en 2022, le marché aura dépassé sa taille de 2019. Ce rétablissement en deux ans ne sera toutefois pas homogène et certains secteurs tels que l’aéronautique, le transport aérien, le fret ou encore le tourisme ne devraient retrouver les volumes d’investissements de 2019 qu’après 2024.

Teknowlogy table également sur les aides de l’État annoncées dans le cadre du plan de relance pour favoriser les projets de transformation numérique et aider les entreprises à traverser la crise d’un point de vue budgétaire.

Toutes les ESN ne vont toutefois pas bénéficier de cette reprise de la même manière estime Franck Nassah qui s’attend à une nouvelle vague de massification des fournisseurs. « Pour pouvoir bénéficier de budgets intéressants (via l’industrialisation) tout en ne dégradant pas la valeur ajoutée apportée, les entreprises risquent d’attribuer de plus gros « blocs » de leurs budgets à moins de fournisseurs », explique-t-il. Selon lui, les plus gros fournisseurs sont dans une position favorable pour gagner des parts de marché en se positionnant sur de grands contrats adressant les deux problématiques : transformation numérique et optimisation des budgets (automatisation des opérations, standardisation / consolidation, migration vers le cloud…).