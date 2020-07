Le cabinet SITSI (ex-Pierre Audoin Consultants) publie son top 10 France des sociétés de services IT pour l’année 2019. Son auteur Franck Nassah note que la croissance du top 10 des ESN s’est situé au-dessus de celle du marché en 2019 à +5,1% contre +4,6% pour l’ensemble du marché.

En mettant de côté IBM et DXC qui voient leurs revenus stagner – IBM est pénalisé par la montée en puissance du cloud qui engendre une baisse de ses revenus historiques en infogérance d’infrastructure pas encore compensée par la croissance du cloud – les autres ESN du top 10 affichent même une croissance de +6,2%, plus d’un point et demi au-dessus du marché.

Ce classement 2019 est marqué par le changement de position de Sopra Steria (voir classement ci-dessous) qui se hisse de la troisième à la deuxième place, reléguant Atos à la quatrième place. Celui-ci pâtit de la sortie de Worldline de son giron. Mais même avec Worldline, Atos aurait cédé sa place à Sopra Steria, remarque Franck Nassah. Pour rappel, Sopra avait déjà gagné une place en 2017 au détriment d’IBM.

Tous les deux en forte croissance, Accenture et Orange se disputent la 5eme place du classement. « Accenture [qui a enregistré une croissance encore plus forte qu’Orange] surfe sur ses activités autour de la transformation des systèmes d’information (applicatif majoritairement mais pas seulement) pour aller de plus en plus vers le digital, écrit Franck Nassah. Orange, de son côté, bénéficie notamment encore en 2019 du rachat de B&D (réalisé mi 2018) […] ».