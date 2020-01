Après une année 2019 encore en forte croissance, les taux journaliers moyens (TJM) sur les profils applicatifs devraient encore croître sensiblement en 2020, selon Teknology (l’ex-Pierre Audoin Consultants), qui vient de sortir la mise à jour annuelle de son étude consacrée au TJM dans les services applicatifs.

Sur l’ensemble des profils étudiés (35 répartis en 12 grandes familles), la hausse moyenne des TJM a été de 3,4% en 2019, estime Franck Nassah, auteur de l’étude. C’est presqu’autant qu’en 2018, année de croissance record, mais c’est plus qu’en 2020, Teknology anticipant une croissance moyenne de 2,8% cette année. Explication : au tassement naturel du taux croissance après des années de progression, s’ajoutera un phénomène de ralentissement économique, estime Franck Nassah.

Sans surprises, ce sont les profils les plus en tension qui enregistrent les plus forts taux de croissance. Les TJM des profils de transformation et d’intégration d’applications vers/sur le Cloud ont ainsi progressé de 3,9% en 2019 et devraient encore enregistrer +3,3% en 2020. On retrouve dans cette catégorie les architectes cloud (+4,5% en 2019) et les data-analysts (+4,3% en 2019).

À l’opposé du spectre, on retrouve les techniciens de support applicatif ou les administrateurs de bases de données, dont les prestations sont, montée du SaaS oblige, de plus en plus perçues comme des commodités par les entreprises. Les profils de maintenance applicative affichent ainsi les TJM les moins dynamiques avec +2% en 2019 et +1,6% en 2020.

Des disparités de croissance de TJM entre profils qui reflètent les tendances business actuellement à l’œuvre dans les entreprises en matière de services applicatifs. Selon Franck Nassah, tout ce qui touche aux données (leur protection, leur migration, leur analyse…) et tout ce qui relève de l’agilité se trouve au cœur de leur agenda.

« Les processus d’entreprise sont repensés pour répondre prioritairement aux besoins d’une meilleure gestion et exploitation des données (data-centric ou data-driven process) et évoluer vers une logique de plateforme », écrit Franck Nassah. Il mentionne notamment le phénomène d’intégration de données hétérogènes et massives qui pousse les entreprises à revoir l’architecture et l’infrastructure de leurs systèmes, la montée en puissance des flux de données en temps réel, la généralisation des modules de BI intégrés…

L’autre fait majeur, selon lui est la forte demande des clients pour effectuer les projets en mode agile et DevOps par opposition aux projets en cycle en V classiques. Franck Nassah estime qu’aujourd’hui environ 20-30% des projets et même 65-70% des nouveaux projets sont en agile.