Il y a deux jours nous rapportions que l’acquisition de Tech Data par le fonds d’investissement Apollo Global Management était finalisée. Doté par la même occasion de nouveaux moyens financiers, le grossiste annonçait aussitôt, sans plus de précisions, un investissement de 750 millions de dollars dans des initiatives de transformation numérique au cours des cinq prochaines années.

Dans un entretien à CRN, le CEO de Tech Data, Rich Hume, fournit un peu plus de détails sur cet investissement, « résultat d’une discussion de huit ou neuf mois sur la façon de repositionner l’entreprise ».

Il concernera trois grandes catégories de projets : la mise à disposition des clients de plateformes de pointe, l’actualisation « à l’état de l’art des capacités et des outils, et la mise en place d’une dorsale commerciale très, très résiliente », ainsi que l’utilisation de l’analytique et des données pour doper l’activité commerciale du grossiste, de ses clients et de ses fournisseurs « dans le cadre de l’infrastructure numérique globale ».

Côté plateforme, Tech Data investit sérieusement dans StreamOne, sa place de marché cloud, appelée à devenir une véritable plateforme d’agrégation et d’orchestration de solutions aux capacités étendues. « Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud et Google sont des technologies vraiment intéressantes mais pas suffisantes pour apporter une valeur commerciale. Ce qui est tout aussi important, c’est l’écosystème qui entoure ces capacités fondamentales », indique Rich Hume, indiquant que sa société recrute des éditeurs de logiciels indépendants pour enrichir la plateforme. « Au fur et à mesure que les fournisseurs de services gérés créeront leur propre IP et leurs propres solutions, ils seront en mesure d’apporter ce contenu à StreamOne et de le commercialiser via la plateforme dont les capacités seront développées », ajoute-t-il.

Tech Data va par ailleurs développer des outils d’automatisation des processus de vente. Le patron du grossiste explique à nos confrères qu’une grande partie du travail des partenaires commerciaux concerne les cycles d’appels d’offres et de propositions, ou encore la visibilité concernant les livraisons. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour automatiser considérablement ces processus et réduire considérablement les temps de ces cycles », annonce-t-il. Le processus des commandes sera ainsi automatisé « depuis le revendeur jusqu’au fournisseur », de même que le cycle des propositions, y compris les changements de configuration. « L’écosystème tout entier pourra faire beaucoup plus de choses profitables lorsque nous déploierons ces outils d’automatisation et ces capacités numériques », assure à nos confrères Rich Hume.