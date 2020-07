Après deux années d’offres et de contre-offres d’acquisition, Tech Data vient officiellement de rejoindre le giron du fonds d’investissement Apollo Global Management. La finalisation de cette opération confère au grossiste de Clearwater en Floride une valeur de 6 milliards de dollars. Selon Bloomberg, le fonds d’investissement new yorkais a apporté 3,75 milliards de dollars de capitaux propres et vendu pour environ 2 milliards de dollars de prêts reposant sur des actifs à des investisseurs institutionnels et à des banques pour financer l’opération.

« Nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre de Tech Data en tant qu’entreprise privée avec nos nouveaux investisseurs chez Apollo, qui ont la réputation de créer de grandes entreprises dans notre secteur », explique dans un communiqué le CEO de Tech Data, Rich Hume, qui conserve ses fonctions. « Nous pensons qu’avoir un seul actionnaire stratégique qui soit pleinement aligné sur notre mission nous donne un réel avantage dans l’accélération de notre stratégie de transformation et nous permet de réfléchir de manière plus créative, sans les exigences à court terme qui peuvent découler d’une société cotée. »

« Tech Data est une entreprise mondiale leader sur le marché avec une excellente équipe de direction et d’importantes opportunités d’expansion », indique de son côté Matt Nord, coresponsable du Private Equity chez Apollo. « Grâce à cette acquisition et aux ressources que nous pouvons mettre à profit, Rich et l’équipe de Tech Data auront la flexibilité stratégique et financière pour investir dans de nouvelles technologies, étendre leurs services et poursuivre des transactions qui, selon nous, stimuleront la création de valeur à long terme. »

Doté de nouveaux moyens financiers, Tech Data indique vouloir investir 750 millions de dollars dans des initiatives de transformation numérique au cours des cinq prochaines années. Il s’agit d’accélérer l’innovation de manière à offrir des expériences améliorées et une plus grande agilité aux entreprises de l’écosystème technologique précise le grossiste. Les initiatives envisagées sont notamment axées sur la fourniture de plateformes et d’analyses de pointe qui lui permettront d’être plus agile et plus réactif aux besoins en évolution rapide de ses partenaires de distribution. Cela comprend le développement d’une plateforme commerciale numérique évolutive et d’un marché numérique basé sur le cloud et les modèles de consommation émergents.

« Nous poursuivons l’exécution de notre stratégie visant à faire de notre entreprise une référence en matière de norme d’excellence opérationnelle et culturelle au sein de notre industrie », précise encore Rich Hume. « Nous pensons qu’Apollo sera un partenaire inestimable qui nous aidera à mieux permettre à nos partenaires distributeurs de commercialiser les produits et solutions technologiques dont le monde a besoin pour se connecter, se développer et progresser. »