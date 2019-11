C’est par un vote à l’unanimité que le conseil d’administration de Tech Data a donné son aval au rachat de la société par le fonds d’investissements Apollo Global Management. Celui-ci a offert 130 dollars par action, soit 5,4 milliards de dollars pour s’offrir le géant de la distribution IT. Cela représente une prime de plus de 60% par rapport au cours d’août dernier, avant que le cours de l’action ne se mette à grimper sur la base des premières rumeurs de rachat. La transaction devrait être conclue dans le courant du premier trimestre 2020 et devrait faire de Tech Data une entreprise privée. Ses actions seront alors retirées de la cote.

Pour autant, ce rachat ne devrait pas entraîner de bouleversements au sein de la société, qui devrait conserver son autonomie et son actuel PDG, Rich Hume, ainsi que son équipe de direction.

Dans un entretien à CRN, celui-ci assure que le futur acquéreur de Tech Data a la possibilité d’accélérer réellement ses activités. Plutôt qu’un fonds d’investissements, Apollo Global Management s’apparente d’ailleurs plus à une société de capital-investissement, capable d’investir en fonds propres sur de longues durées pour développer ses acquisitions. Son portefeuille d’actifs sous gestion représente 320 milliards de dollars, dont 77 milliards de dollars investis en capital-investissement.

Avec l’appui Apollo, Tech Data espère donc améliorer encore à ses produits et services, notamment autour des technologies du Cloud, de la sécurité, de l’analytique, et de l’Internet des objets, à plus fort potentiel de croissance. Une société de capital-investissement permet d’avoir une vision à long terme de ce que vous voulez accomplir et ne pas être distrait par les exigences d’un appel de résultats trimestriels, justifie par ailleurs Rich Hume.

À noter que c’est en investissant dans le VAR américain Presidio, qu’il a fait grossir via des acquisitions complémentaires avant de l’introduire en bourse, qu’Apollo s’est intéressé à Tech Data. Apollo se dit à ce titre convaincu que la distribution IT va prendre une part de plus en plus importante du marché des technologies de l’information.

Et à ceux qui craignent que le poids de la dette vienne plomber les résultats et les marges de l’entreprise, Tech Data répond que la dette ne représentera que moins de 2,4 Md$ sur les 5,4 Md$ qu’Apollo a prévu d’investir dans l’opération.