C’est une annonce qui devrait déboucher sur un nouveau numéro un mondial de la distribution informatique. Synnex et Tech Data ont en effet signé un accord de fusion qui donnera naissance au second semestre à un géant de 57 milliards de dollars, totalisant plus de 150.000 clients et 22.000 salariés. Cette nouvelle société, évaluée à 7,2 milliards de dollars dette comprise, sera dirigée par le CEO de Tech Data, Rich Hume (photo), le président et CEO de Synnex, Dennis Polk, assurant de son côté la présidence du conseil d’administration.

La société, dont le nom n’est pas dévoilé, sera détenue à 55% par les actionnaires de Synnex et à 45% par le fonds d’investissement Apollo Global Management et ses co-investisseurs, lesquels ont acquis Tech Data pour 5,4 milliards de dollars en juin 2020.

« Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial de l’industrie comme Tech Data et pensons que cette combinaison profitera à toutes nos parties prenantes », affirme dans un communiqué Dennis Polk. « Cette transaction permet une croissance accélérée des revenus et des bénéfices, une empreinte mondiale élargie et la capacité de générer des améliorations opérationnelles significatives tout en continuant à créer de la valeur pour les actionnaires. Nous sommes impatients de travailler avec les talentueux collègues de Tech Data et prévoyons que notre activité combinée créera l’opportunité pour les membres de l’équipe de fournir les plus hauts niveaux de service à nos partenaires. »

« C’est une transformation pour Tech Data, Synnex et l’ensemble de l’écosystème technologique », assure de son côté Rich Hume. « Ensemble, nous serons en mesure d’offrir à nos clients et fournisseurs une portée, une efficacité et une expertise exceptionnelles, redéfinissant l’expérience et la valeur qu’ils reçoivent. »

Cette opération relèguera à la deuxième place l’actuel numéro un mondial Ingram Micro. Actuellement en cours d’acquisition par le fonds d’investissement américain Platinum Equity pour environ 7,2 milliards de dollars auprès du conglomérat chinois HNA Group, la société d’Irvine a réalisé un chiffre d’affaires de 47,2 milliards de dollars en 2019. C’est quasiment 10 milliards de dollars de moins que le futur colosse. Celui-ci desservira environ 150.000 clients dans une centaine de pays à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique, avec un portefeuille de plus de 200.000 offres de produits et de solutions provenant de quelque 150.000 fournisseurs.

Le conseil d’administration de la société fusionnée comportera 11 membres, dont six seront nommés par Synnex et quatre désignés par Apollo, parmi lesquels deux administrateurs indépendants. Sur une base pro forma, la future entité représente un bénéfice de 1,5 milliard de dollars avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) et environ 4 milliards de dollars de dette.

« En nous associant, nous serons en mesure d’investir davantage dans les domaines technologiques de nouvelle génération », a déclaré Rich Hume à au cours d’une interview accordée à CRN. « Notre but est d’être en mesure de fournir des solutions de pointe dans l’ensemble du portefeuille IT, en réalisant les investissements nécessaires pour suivre le rythme des changements sur le marché technologique et apporter des solutions à l’état de l’art à nos actionnaires, fournisseurs et partenaires. » Le dirigeant a par ailleurs ajouté que la fusion équivalait à une opération « un plus un égale quatre ».