La direction générale de la division Advanced Solutions de Tech Data France change de titulaire pour la troisième fois en un an. En janvier 2019, Joël Pera, qui la dirigeait depuis près de six ans, cédait les rennes de l’ancienne division TD Azlan à Frédéric Braut. Six mois après il revenait aux commandes, Frédéric Braut conservant toutefois la direction commerciale de l’entité avec le titre de directeur général adjoint en charge du commerce. Aujourd’hui, le grossiste annonce la nomination de Mathilde Bluteau en tant que nouvelle directrice générale.

Après un diplôme de l’Ecole supérieure de gestion et après avoir décroché un MBA option Finance de la Paris School of Business, Mathilde Bluteau a commencé sa carrière chez EDS où elle a rapidement pris des responsabilités dans le domaine de la finance. Elle a ensuite successivement rejoint Cisco, Oracle/PeopleSoft et Apple, toujours à des postes financiers, avant de bifurquer chez la firme à la pomme vers une fonction commerciale. En 2012, elle est retournée dans son domaine de prédilection en acceptant le poste de Chief Financial Officer chez Microsoft. En 2017, elle a rejoint Geodis comme CFO de la branche Expédition. Depuis un an, elle était directrice exécutive en charge du support chez Econocom.

« Je suis ravi d’accueillir Mathilde Bluteau au sein de nos effectifs et plus particulièrement à la tête d’Advanced Solutions. Son expérience de notre écosystème, de l’outsourcing aux réseaux, en passant par le software, le hardware et le cloud, aussi bien coté Vendors que coté Distribution est un réel atout pour Tech Data. Il ne fait aucun doute qu’elle saura mener à bien le développement de notre division Advanced Solutions au plus haut niveau », commente dans un communiqué Pascal Murciano, président de Tech Data France.

Le document, très succinct, ne précise pas si la nouvelle directrice d’Advanced Solutions reprend ou non la direction commerciale de la division des mains de Frédéric Braut. Il n’indique pas non plus si Joël Pera, qui cumulait jusqu’à présent ses fonctions à la division avec un rôle de chargé de mission auprès du président de Tech Data, pour lequel il s’occupait de projets structurants, conserve ce dernier.