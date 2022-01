Les solutions dites de nouvelle génération ont fait une percée remarquée dans les ventes de la division valeur ajoutée de Tech Fata France. Le point avec Mathilde Bluteau, sa directrice générale.

Channelnews : Tech Data a fusionné avec Synnex au 1er septembre pour former le plus grand groupe de distribution IT mondial. Qu’est-ce que cela change pour Tech Data France ?

Mathilde Bluteau : L’impact est faible, Synnex n’ayant pas d’opérations en France, ni en Europe d’ailleurs. Le seul changement notable concerne la date de clôture fiscale qui a été avancée de fin janvier à fin novembre. Mais l’essence même de notre métier, c’est de nous adapter à la clôture fiscale de nos clients et fournisseurs. Cela ne change donc pas grand-chose de ce point de vue. Je vois toutefois un bénéfice potentiel : le portefeuille de marques de Synnex étant plus important que celui de Tech Data, ce rapprochement devrait nous permettre de continuer à étendre notre portefeuille d’éditeurs, notamment sur des sujets pertinents, tels que la sécurité.

Channelnews : Avez-vous référencé de nouvelles marques en 2021 ?

Mathilde Bluteau : Oui. Par exemple, Hitachi Vantara dans le domaine du stockage ; Tuffin, Broadcom et Secureworks dans la sécurité, Digitate, Think Thinking, Smart Technologies, IA Phoenix et Esker dans l’analytique, les données et l’internet des objets.

Channelnews : Comment a évolué le nombre de vos clients ?

Mathilde Bluteau : Nous avons environ 7.000 partenaires actifs. Un nombre revenu à son niveau de 2019 après une baisse significative en 2020.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance pour Tech Data Advanced Solutions France en 2021 et quelles ont été les tendances ?

Mathilde Bluteau : Tech Data Advanced Solutions France a globalement enregistré une bonne croissance en 2021. Bien-sûr c’est variable selon les marques. Et cela aurait pu être encore mieux sans les pénuries de composants qui ont impacté les facturations : sur les derniers mois de l’année, la tendance était supérieure à 10% sur les prises de commandes. Malgré les pénuries, nous pensons que nous avons gagné des parts de marché. Le marché a été très soutenu (supérieur à 30%) sur les offres cloud. Une majorité d’entreprises a fait le choix des environnements hybrides, qui mêlent infrastructures en propre, Cloud de proximité et Cloud public. Le Cloud est l’un des sujets sur lesquels la division Advanced Solutions investit fortement avec la sécurité, l’analytique et l’internet des objets. Ensemble, ils ont représenté 20% de l’activité alors qu’ils ne pesaient pas grand-chose il y a encore deux ans.

Channelnews : Qu’est-ce que cela implique pour Tech Data Advanced Solutions ?

Mathilde Bluteau : On est dans un monde qui se complexifie de plus en plus. Cela nous oblige à renforcer nos expertises techniques pour accompagner nos partenaires dans leur transformation sur ces solutions de nouvelle génération et dans leur parcours de certification, pour être à leur côté dans la conception des projets de leurs clients, pour guider leurs choix, leur fournir des services d’exploitation, d’administration, de support de maintenance… Pour rester pertinents, nous avons deux leviers : le recrutement et le développement des compétences en interne. Nous avons beaucoup recruté en 2021. Essentiellement autour de ces solutions de nouvelle génération. Mais nous sommes aussi capables d’accompagner les salariés dans le développement de leurs compétences techniques. Nous sommes en train de monter un programme en ce sens qui s’adressera à l’ensemble des salariés. Nous venons également de passer un accord avec l’école Paris School of Business pour participer à la création d’un cursus hybride combinant formation technique, commerciale et marketing. Nous nous sommes engagés à prendre une vingtaine d’alternants.

Channelnews : Comment vous y prenez-vous pour accompagner vos partenaires sur ces solutions de nouvelle génération ?

Mathilde Bluteau : Nous avons notre propre offre de formation, la TD Academy. Nous sommes centre de formation agréé sur une douzaine de marques (Nutanix, VmWare, Microfocus, IBM, Veeam, Acronis, SonicWall, Lenovo, Stormshield, Microsoft, Citrix). Nous avons une trentaine de formateurs certifiés. Cette activité a connu une croissance importante en 2021 et nous continuons à étoffer le portefeuille de marques pour lesquelles nous pouvons certifier les partenaires.

Pour les accompagner dans la transformation de leur modèle économique, la conception de leurs offres, la conception de leurs projets, pour gérer les solutions mises en place, les supporter et les maintenir, nous avons développé nos propres équipes de services professionnels et d’ingénieurs avant-vente – on en compte une quarantaine. On peut aussi s’appuyer sur des ressources européennes mutualisées entre les différentes filiales locales. Nous mettons également des outils à leur disposition, comme Clic to Run, qui automatise les déploiements multi-fournisseurs et StreamOne, notre plateforme d’agrégation cloud. Cette dernière regroupe désormais plus de soixante solutions.

Channelnews : Quelles sont vos axes de développement pour l’exercice en cours ?

Mathilde Bluteau : Nous allons continuer à nous renforcer sur le Cloud, la sécurité, l’analytique et l’Internet des objets. Nous allons continuer à développer nos services. Les infrastructures sous forme de services, telles Greenlake (HPE), Apex (Dell), TruScale (Lenovo) seront également un de nos axes de développement prioritaires. Nous sommes pleinement engagés avec leurs promoteurs pour les pousser auprès de nos partenaires. Nous avons aussi identifié une très forte demande autour des réseaux.