Le mastodonte de la distribution informatique TD Synnex propose à son personnel américain de partir volontairement, avec des indemnités à la clé, sous réserve d’avoir au moins 58 ans et cinq ans de service dans la société. Les employé·e·s éligibles ont trois semaines pour prendre leur décision.

Le PDG Rich Hume s’exprime à ce sujet dans un mémo diffusé en interne et récupéré par CRN : « Cette démarche a été motivée par la nécessité de réduire nos coûts en raison des conditions macroéconomiques actuelles, y compris les tendances difficiles de l’industrie (principalement dans l’écosystème PC), que vous m’avez entendu évoquer lors de notre conférence téléphonique sur les résultats le mois dernier (…) Le gel des embauches et les restrictions sur les voyages ont aidé mais n’ont pas été suffisants pour nous amener là où nous devons être ».

Rich Hume précise que « l’équipe de direction, les collaborateurs Hyve, les collaborateurs horaires de la logistique, les collaborateurs horaires de Shyft, les collaborateurs à temps partiel et tous les employés qui ont déjà donné leur avis de démission sont exclus du programme ».

TD Synnex a déclaré des revenus trimestriels de 14,1 milliards de dollars à la fin de son second trimestre 2023, en baisse de 7,9% par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente. Les facturations brutes non GAAP se sont élevées à 18,7 milliards de dollars, soit une baisse de 4,9% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 253 millions de dollars, sans changement par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Pour rappel, Synnex et Tech Data ont fusionné pour devenir TD Synnex en septembre 2021. La nouvelle entité pesait 59,8 milliards de dollars. Autant dire le plus grand distributeur IT au monde. TD Synnex comptait environ 23.500 collaborateur·rice·s à temps plein au 30 novembre 2022.