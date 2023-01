L’année 2022 a été de bonne facture pour TD Synnex, 16 mois avec sa fusion avec Tech Data donnant naissance au plus grand distributeur informatique au monde. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 62,3 Md$, en hausse de 97,2% d’une année sur l’autre avec l’intégration de Tech Data et de 14% à taux de change constant et ajustée pour la normalisation des méthodes comptables.

« Grâce aux efforts ciblés de nos collaborateurs, l’entreprise a continué de bien performer, et nous avons considérablement progressé dans notre stratégie d’expansion de base et à forte croissance et dépassé nos objectifs financiers ambitieux pour le trimestre et l’exercice, malgré les vents contraires accrus des devises étrangères et la hausse des taux d’intérêt », a commenté dans un communiqué Rich Hume, le PDG de TD Synnex, se félicitant d’avoir « consolidé TD SYNNEX en tant que partenaire de distribution de choix ».

Le bénéfice net est également en forte progression (+64,9%) progressant à 651 M$ contre 395 M$ en 2021. Ce qui se traduit par un bénéfice dilué par action de 6,77$ (+8,2%) supérieur aux prévisions initiales (entre 4,83 $ et 5,90$) et un BPA dilué de 11,94$ en Non-Gaap (+27%).

Dans une interview à nos confrères de CRN, Rich Hume met en exergue les trois grands domaines qui ont tiré la croissance en 2022 : « Le premier était des solutions avancées, c’est-à-dire des offres de centres de données et d’infrastructures. La seconde était notre activité Hyve, qui est l’activité hyperscale où nous servons de grands fournisseurs de services cloud ou de grands CSP. Et le troisième domaine est que nous avons des activités spécialisées, la distribution mondiale de composants, ainsi que des services logistiques stratégiques qui ont également connu une très belle croissance », a-t-il déclaré.

Toutefois au quatrième trimestre, l’activité de TD Synnex n’a pas échappé au fort ralentissement du marché IT. La société a déclaré un chiffre d’affaires pour le trimestre de 16,25 milliards de dollars, en hausse de 4,1% d’une année sur l’autre, un bénéfice net GAAP de 221,2 millions de dollars, en hausse de 85%, et un bénéfice net non-GAAP de 329,8 millions de dollars, en hausse de 20%.

Le premier trimestre de 2023 devrait être du même acabit avec une croissance du chiffre d’affaires attendue entre 3% et 5%. TD Synnex s’attend à rester en croissance sur l’ensemble de l’exercice 2023 dans la même fourchette de progression.

Dans son interview à CRN, Rich Hume souligne que les « domaines à forte croissance tels que le cloud, la sécurité, l’analyse, l’IoT et l’infrastructure hyperscale représentent maintenant plus de 20 % de notre activité totale » et s’attend à ce que ces catégories continuent de croitre plus rapidement que le marché, de 2 points de croissance ou plus, permettant à TD Synnex de bien résister. A contrario, le ralentissement des solutions de terminaux et des PC continuera de freiner durablement l’activité.