Talan, qui a levé cet été 100 millions d’euros auprès de ses partenaires historiques et de LCL, annonce l’acquisition du cabinet de conseil en management Siltéa, spécialisé dans le secteur banque & assurance. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées dans le communiqué.

Les 80 salariés de Siltéa, qui interviennent dans les secteurs amélioration de la performance, organisation & conduite du changement, direction de programme et marketing & distribution/développement, rejoindront le pôle conseil de Talan qui comptera ainsi 300 spécialistes des métiers de la banque et de l’assurance.

« Notre rapprochement avec Siltéa s’inscrit dans le déploiement de notre plan « Ambition 2020 », affirme dans le communiqué Mehdi Houas, président de Talan.. « Nous avons, en effet, annoncé cet été une levée de 100 millions d’euros de dettes dont l’un des objectifs est de nous développer par de la croissance externe sur nos principaux secteurs, comme la banque et la finance. »

« Nous sommes fiers de rejoindre l’aventure collective Talan. Ce rapprochement nous permet d’élargir notre proposition de valeur sur la sphère de l’innovation technologique notamment et de développer ainsi une offre complète de bout en bout adaptée à chacun de nos clients », affirme de son côté Jean-Luc Carpentier, associé de Siltéa. Ce dernier, de même que Xavier de Jerphanion et Vincent Meslin, respectivement directeur général et associé de Siltéa, deviennent Partners de Talan Consulting, pôle conseil de Talan, et responsables du développement des activités Banque et assurance.