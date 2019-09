SQLI vient de publier ses résultats définitifs du premier semestre. Ils marquent une progression de 6% sur un an du chiffre d’affaires qui atteint 123,0 millions d’euros.

Les facturations sont tirées par le développement des activités d’agence digitale (pôle Commerce & Expérience) dont les revenus progressent de 15%, à 52,8 millions d’euros. L’activité de services numériques en France (pôle Digital & Technology) est stable à 70,2 millions d’euros, « dans un contexte de tension persistante sur les ressources » précise le communiqué de l’ESN. A taux de change constants, la croissance est également de 6%.

Le résultat opérationnel courant grimpe de 14% à 6,0 millions d’euros, soit 4,9% du chiffre d’affaires. La forte réduction des charges non courantes amplifie cette dynamique et permet au résultat opérationnel de quasiment doubler de volume (+94%) et d’atteindre 4,7 millions d’euros. Le bénéfice net quant à lui explose (+563%) (sans pour autant atteindre la stratosphère) à 2,4 millions d’euros.

SQLI prévoit, pour l’ensemble de l’exercice 2019, une croissance de son chiffre d’affaires entraînée par le pôle Commerce & Experience et l’amélioration progressive du pôle Digital & Technology dans un marché français des services numériques moins favorable.

Cette croissance devrait s’accompagner d’une progression des résultats (résultat opérationnel courant, résultat opérationnel et bénéfice net).

Le groupe table sur son plan stratégique One Force 2022 annoncé en juillet pour soutenir une dynamique de croissance du chiffre d’affaires supérieure à 20% en 4 ans et de projeter le résultat opérationnel courant à plus de 22 millions d’euros, ce qui représente une hausse supérieure à 80% en 4 ans, hors croissance externe.

SQLI indique par ailleurs qu’il étudie des opportunités de croissance externe afin de « jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe ».