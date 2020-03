C’est un peu moins que ce qui avait été communiqué le mois dernier, Sqli a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 238,7 millions d’euros, en croissance de 2,9% (au lieu des 239,2 millions d’euros, soit une croissance de 3,1%, annoncés).

Avec un taux de croissance organique de 11,3% sur l’exercice, le pôle Commerce & Experience contribue désormais pour 43% du chiffre d’affaires consolidé contre 40% en 2018. Cette évolution du mix activité, associée à l’amélioration de l’organisation et des process du pôle Digital & Technology (activité de services numériques en France), a permis de faire progresser l’Ebitda de 7%, à 15,1 millions d’euros et le résultat opérationnel courant de 8%, à 13,2 millions d’euros. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 5,5% du chiffre d’affaires, en hausse de 0,2 point sur un an.

Conformément à sa feuille de route, SQLI a par ailleurs fortement réduit le montant des produits et charges opérationnels non courant, en recul de 17% en 2019 et divisé par deux en 2 ans, à 3,5 millions d’euros. Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 9,7 millions d’euros en hausse de 21% sur un an. Les mesures de rationalisation de l’organisation mises en œuvre en 2019 devraient générer une économie récurrente supérieure à 1 million d’euros en année pleine, estime le groupe de services digitaux.

Après prise en compte du coût de l’endettement financier net, en recul de 17% sur un an à 2,2 millions d’euros, et de la charge d’impôt (3,3 millions d’euros contre 2,0 millions d’euros en 2018), le bénéfice net bondit de 52%, à 4,7 millions d’euros.

Au 31 décembre 2019, Sqli affichait une trésorerie de 20,1 millions d’euros, tout en conservant une réserve d’affacturage non utilisée. L’endettement financier net, hors obligations locatives était de 14,5 millions d’euros, soit 0,96 fois l’Ebitda et 15% du montant des fonds propres (94,7 millions d’euros).

Dans le cadre de son plan One Force 2022, dont 2020 est la première année d’exécution, Sqli vise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 280 millions d’euros à l’horizon 2022 et un résultat opérationnel courant de plus de 22 millions d’euros à fin 2022.

Face à l’évolution de la crise sanitaire et à ses conséquences économiques, le groupe est toutefois très vigilant sur le court terme. Un plan de continuité d’activité a été mis en œuvre avec succès, avec notamment un recours généralisé au télétravail. Les mesures de confinement commencent toutefois à avoir un impact sensible sur le niveau d’activité, particulièrement en France. Un monitoring quotidien du taux d’emploi et un plan d’actions pour préserver la trésorerie (notamment dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en œuvre par l’Etat) ont été mis en place.

Aucun objectif chiffré pour 2020 n’est communiqué, toutefois un premier point sur l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité est prévu à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 28 avril après bourse.