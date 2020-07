Sqli vient de publier ses résultats du premier semestre. Sans surprise ces derniers sont en baisse, impactés par la crise sanitaire et la contraction du marché qui s’en suit. En repli de 10,3%, le chiffre d’affaires s’établit à 110,3 millions d’euros.

Des deux pôles de l’ESN, c’est l’activité Digital & Technology qui est la plus affectée. En baisse de 22,4% sur un an, elle génère 54,5 millions d’euros. L’impact de la pandémie a été particulièrement violent, notamment dans le secteur aéronautique qui représente à lui seul près de la moitié du repli du chiffres d’affaires. Cette contraction a été amplifiée par l’arrêt des activités non profitables engagés au second semestre 2019. Le pôle a touefois enregistré quelques succès commerciaux (Clinique Pasteur Toulouse, Ecoles Nationales Vétérinaires, Legrand, Tarkett…).

En revanche, le pôle Commerce & Expérience qui regroupe les activités d’agence digitale européenne, affiche une progression de 5,7% et devient, avec 55,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 51% des facturations, le 1er pôle d’activité de l’entreprise.

Cette performance intègre la contribution de Redbox Digital, agence d’e-commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, qui contribue aux résultats du groupe, depuis le 1er mars 2020, à hauteur de 2,4 millions d’euros. Cette acquisition contribue à l’internationalisation croissante de Sqli, complète le portefeuille de grands comptes (AXA Insurance, Nespresso, Universal Music Group …) et permet à l’ESN de devenir l’un des 10 « Global Elite Partners » de la plateforme e-commerce Adobe/Magento dans le monde.

Fortement impacté au deuxième trimestre par les mesures de confinement, le pôle a toutefois enregistré plusieurs succès commerciaux (Boulanger, Carlsberg, Colruyt notamment).

Au 30 juin 2020, SQLI comptait 2.164 collaborateurs (hors stagiaires), contre 2.191 au 31 décembre 2019, dont 51% hors de France. Le centre de services basé au Maroc emploie à lui seul 480 collaborateurs avec un taux d’emploi élevé de 83%. En France, le groupe a eu recours au chômage partiel pour environ 30% des collaborateurs, a adapté la sous-traitance en fonction de la crise et a gelé en grande partie les recrutements.

Grâce aux bons résultats du pôle Commerce & Expérience à l’international et malgré l’impact de la crise sur le pôle Digital & Technology en France, le groupe prévoit de dégager sur le semestre un résultat opérationnel positif. Il a par ailleurs souscrit à un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 25 millions d’euros auprès de 5 banques pour sécuriser sa trésorerie.

Les résultats semestriels définitifs seront publiés le 24 septembre après la bourse. A cette occasion, Sqli fera le point sur ses perspectives pour la fin de l’année.