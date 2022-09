Sophie Papillon rejoint Cloudera pour diriger ses activités en France et coordonner le développement de son réseau de partenaires.

Auparavant, elle pilotait les équipes commerciales de Veeva en Europe du Sud depuis fin 2020. Avant cela, elle a rejoint Salesforce en 2015 et intégré son comité de direction en France en 2018. Entre 2012 et 2015, elle était directrice de compte chez Microsoft. Elle a débuté sa carrière chez Bull en 1996, puis chez IBM Global Business Services en 2002, dans la division des services financiers, et y est restée huit ans.

Pour rappel, la société Cloudera a été acquise en juin 2021 par les fonds d’investissement KKR & Co. et Clayton Dubilier & Rice LLC pour environ 5,3 milliards de dollars en espèces. A la même période, elle a promu Romain Picard au poste de vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).