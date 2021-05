Vice-président en charge de la région Sud-EMEA de Cloudera depuis 2014 (date de la création d’un bureau parisien), le Français Romain Picard voit son rôle élargi à l’ensemble de la région. Basé à Paris et placé sous la responsabilité du directeur des opérations Scott Aronson, il a pour mission de développer une nouvelle « dynamique de la marque » dans la région et d’y superviser l’ensemble des actions terrain ainsi que la stratégie.

« Dans tous les secteurs, les entreprises sont en constante évaluation et évolution. Et la transformation numérique est à l’origine de nouveaux modèles commerciaux et d’opportunités », explique-t-il dans un communiqué. « Pour les saisir, les entreprises doivent mettre en place la bonne stratégie de données. C’est la différence entre être un leader du marché ou être à la traîne. » Le nouveau vice-président estime que la plateforme Cloudera génère la valeur commerciale dont les entreprises ont besoin pour réussir sur le plan numérique. « Nous avons la bonne technologie, la bonne équipe, un écosystème de partenaires incroyable et une excellente dynamique », assure-t-il.

Avant d’entrer chez l’éditeur américain spécialiste du big data, ce diplômé de l’EDHEC Business School et de la Fachhochschule Wiesbaden a passé 7 ans chez SAP, où il s’est notamment occupé de la mise sur le marché mondial de l’offre Hana Enterprise Cloud. Auparavant, il a passé un an chez Infor où il était en charge de la vente des solutions de gestion de la chaîne logistique.

« La vision stratégique de Romain et son leadership fort et participatif nous ont permis de travailler avec certaines des entreprises les plus innovantes d’Europe », commente Scott Aronson. « Alors que nous nous tournons vers l’avenir, je suis convaincu qu’en travaillant avec l’équipe solide que nous avons dans la région EMEA, Romain va dynamiser notre croissance dans toute la région. Je sais qu’il réalisera de grandes choses dans son nouveau rôle. »