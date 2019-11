Dix mois après avoir fusionné avec Hortonworks, Cloudera vient d’achever l’intégration de leurs offres et de leur programme partenaires. Cloudera a ainsi annoncé début octobre Cloudera Data Platform (CDP), une nouvelle offre qui réunit sur une plateforme unique 100% open source les meilleurs composants des deux éditeurs. « On y retrouve les outils d’analyse de données et d’apprentissage automatique de Cloudera combinés aux outils de streaming, d’injection et de gestion des flux de données d’Hortonworks », expose Romain Picard, vice-président Europe du Sud de Cloudera. Outre le fait qu’elle ne repose que sur des composants 100% open source, cette plateforme a aussi pour particularité de supporter d’emblée les environnements multicloud et hybrides.

Une évolution majeure pour l’éditeur dont le parc clients historique est à 80% déployé sur sites privés. Dans un premier temps, la plateforme est mise à disposition sur AWS mais elle sera rapidement disponible sur Azure, puis sur Google Cloud. La sécurité, la gouvernance des données et les métadonnées restent gérés de manière centralisée indépendamment des outils des fournisseurs cloud. Pour cela, Cloudera a développé une console, Cloudera SDX. Cette aussi cette console qui permet d’ingérer les données (par exemple en provenance d’une auto ou d’une usine connectée) et de les enrichir en créant des algorithmes d’analyses pertinents. « Grâce à CDP, les clients seront en mesure de mieux contrôler leurs données dans le futur », assure Romain Picard.

Cette disponibilité de Cloudera Data Platform s’accompagne d’une refonte du programme partenaires. Rebaptisé Cloudera Connect, ce nouveau programme permet aux partenaires d’accéder à des ressources et à de l’expertise pour accélérer l’adoption de Cloudera Data Platform. Les partenaires y trouveront notamment des schémas de déploiement, des suggestions de modèles économiques pour déployer en multicloud et en hybride, des fonds de développement, de nouvelles compétences orientées solutions, de nouvelles ressources de vente et d’avant-vente, dont des outils de démonstration, des certifications technologiques étendues pour les produits des partenaires s’intégrant à CDP et un portail partenaires remanié.

En Europe du Sud, Cloudera réalise 93% de son business via des partenaires. En regroupant ses partenaires historiques et ceux d’Hortonworks, Cloudera en dénombre une cinquantaine sur la région, dont les incontournables intégrateurs systèmes (Atos, Accenture, Capgemini…), des spécialistes de la donnée, tels que Openvalue ou Jems, et des sociétés de services telles Octo Technology (groupe Accenture)… Grâce à ses liens avec l’écosystème partenaires, l’Europe du Sud serait la région enregistrant la plus forte croissance actuellement, selon Romain Picard.

En 2019, Cloudera devrait réaliser 800 millions de dollars de chiffre d’affaires avec 3.000 collaborateurs et un parc de 2.000 clients.