L’action de Solutions 30 abandonnait plus de 18% jeudi en clôture après la publication des résultats consolidés du premier semestre 2022 et de comptes dégradés. Le fournisseur de services technologiques a reconnu un amoncellement de difficultés sur la première moitié de l’année, qui se traduit par un net repli de sa performance opérationnelle. Ainsi sa marge opérationnelle décroche de 40,2% à 29,6 millions d’euros (6,7% des revenus contre 11,2% un an plus tôt) et le groupe essuie une perte nette de 12,3 millions d’euros contre un bénéfice de 14,1 millions d’euros au premier semestre 2021. Le chiffre d’affaires est lui quasiment stable à 444,3 M€ (+0,7% et -1,5% en organique).

« La performance en France est pénalisée par l’arrivée à maturité de nos marchés historiques et par le retard pris par nos relais de croissance, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, du fait des tensions sur la supply chain », a déclaré Gianbeppi Fortis, président du directoire de Solutions 30. « Nous sommes ainsi en pleine transition opérationnelle. C’est particulièrement vrai sur le marché des télécoms qui a brutalement changé après le pic d’activité observé ces deux dernières années. Notre organisation s’adapte à cette nouvelle donne et aux nouvelles exigences des clients, ce qui impacte tous nos process et détériore nos marges sur cet exercice. »

Or le segment des télécoms représente 72% du chiffre d’affaires de Solutions 30 en France. Outre l’arrivée à maturité du marché de la fibre optique, le groupe a été affecté par le redéploiement géographique d’un de ses plus gros contrats. Le chiffre d’affaires global en France recule ainsi de 17,9% sur le semestre (221,9 M€) mais il progresse de 31,3% au Benelux (98,4 M€) et de 29% dans les autres pays (124 M€).

Malgré le trou d’air, Solutions 30 reste largement optimiste sur ses perspectives : « Nous avons atteint un point bas et nous anticipons une reprise au dernier trimestre qui se confirmera tout au long de 2023 », affirme le président du directoire. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 900 M€ pour l’ensemble de l’exercice contre 874 M€ en 2021. Il table aussi sur une remontée de sa rentabilité avec un EBITDA à deux chiffres en fin d’année mais qui devrait rester inférieur à 10% sur l’ensemble de l’exercice.