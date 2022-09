En dépit des plans sociaux et démissions en masse, la demande de talents technologiques a augmenté de 45% en ce premier semestre 2022 aux Etats-Unis, selon le dernier rapport de Dice. Les recrutements de spécialistes de l’informatique par des entreprises non-technologiques « ont compensé l’impact des gels d’embauche et des licenciements dans les entreprises axées sur la technologie ». De la méthodologie agile à JavaScript, en passant par Python, voici le top 10 des compétences informatiques les plus demandées par les entreprises américaines en 2022, en fonction du volume d’offres d’emploi.

N° 1 : La méthodologie agile

La compétence technologique la plus recherchée par les employeurs américains en cette première moitié de 2022 est la méthodologie Agile. Ce terme désigne une façon de gérer un projet en le scindant en plusieurs phases. Cela implique une communication et une collaboration constantes avec l’ensemble des personnes impliquées. Une fois le projet lancé, les équipes passent par un processus de planification, d’exécution et d’évaluation, avec une volonté d’amélioration à chaque étape.

Entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, les offres d’emploi demandant de la compétence en matière de méthodologie Agile ont augmenté de 68%.

N° 2 : SQL

Le langage d’interrogation structuré (SQL) occupe la deuxième place dans l’étude de Dice. SQL est utilisé pour communiquer avec une base de données. C’est le langage de programmation standard des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. SQL peut effectuer diverses opérations sur les données des systèmes, que ce soit de la mise à jour ou de l’extraction de données.

Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi incluant un besoin en SQL ont augmenté de 62%.

N° 3 : Le dépannage

Le dépannage se classe au troisième rang des compétences informatiques les plus recherchées actuellement. Les expert·e·s en dépannage informatique identifient le problème, rassemblent des éléments d’explication, puis tentent de trouver une solution sur la base de leurs conclusions et de leurs connaissances.

Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi en matière de dépannage ont augmenté de 48%.

N°4 : Python

Python est un langage de programmation utilisé pour créer des logiciels et des sites web, effectuer des analyses de données et automatiser des tâches pour les entreprises. Il est populaire depuis des décennies du fait de sa facilité d’apprentissage et d’utilisation, ainsi que d’un fort soutien communautaire sur internet. Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi demandant une expertise en Python ont augmenté de 78%.

N° 5 : Le génie logiciel

Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi en génie logiciel ont augmenté de 87% aux États-Unis.

De fait, les entreprises ont besoin de développeur·se·s pour élaborer, exécuter, tester et gérer leurs systèmes informatiques. Les professionnel·le·s compétent·e·s savent comment utiliser les langages de programmation, les plateformes et les architectures appropriés.

N° 6 : Java

Ce langage de programmation est utilisé pour développer des applications mobiles, web et de bureau. Publié pour la première fois il y a plus de 25 ans, Java est un langage de programmation orienté objet, indépendant de la plateforme, connu pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. Java fonctionne sur des milliards d’appareils : des smartphones aux ordinateurs portables en passant par les appareils médicaux et de jeu. Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi concernant Java ont augmenté de 55%.

N° 7 : Amazon Web Services

La demande de technicien·ne·s qualifié·e·s en solutions Amazon Web Services est élevée car de plus en plus d’entreprises se tournent vers le cloud et AWS est leader de ce marché, avec une part d’environ 34%.

Entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, les offres d’emploi comportant le terme ‘Amazon Web Services’ dans la case compétence ont augmenté de 88%.

N° 8 : L’automatisation

Les entreprises ne sont pas à un paradoxe près lorsqu’il est question d’augmenter le profit. Ici, il s’agit d’embaucher des personnes pour, au final, réduire au minimum l’intervention humaine dans la production. Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi en automatisation ont augmenté de 65%.

N° 9 : Le développement applicatif

Le développement de logiciels comprend les processus de création, de conception, de déploiement et de support. Les professionnel·le·s du développement applicatif sont recherché·e·s depuis longtemps par les entreprises IT et non technologiques. Ils et elles créent des logiciels en utilisant un ou plusieurs langages de programmation spécifiques. Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, les offres d’emploi en développement de logiciels aux États-Unis ont augmenté de 73%.

N° 10 : JavaScript

JavaScript est un langage de programmation utilisé par les développeur·se·s pour créer des contenus web interactifs et dynamiques. C’est l’une des technologies de base du web, au même titre que HTLM et CSS. Entre le premier semestre de 2021 et le premier semestre de 2022, le volume d’offres d’emploi demandant une compétence en JavaScript a augmenté de 62%.

Méthodologie

Pour établir cette étude semestrielle, Dice explique avoir passé au crible 3 millions d’offres d’emplois IT aux États-Unis entre janvier et juin 2022.