Solutions 30 s’apprête à quitter le marché Euronext Growth pour faire son entrée sur le marché réglementé Euronext Paris ce jeudi 23 juillet. Pour sa dernière séance de cotation sur Euronext Growth, le titre a bondi de 7,21% à 14,42 euros atteignant son plus haut historique.

Le groupe avait démarré son parcours boursier en 2005 (deux ans après sa création) en s’introduisant sur le marché libre (sous le nom PC30). Il avait alors levé 1,2 millions d’euros et sa capitalisation boursière était de 4,5 M€. Quinze plus tard, elle atteint 1,545 milliard d’euros, soit un cours multiplié par 343. Une valorisation qui lui permet d’accéder directement au compartiment A – les plus grandes valeurs – d’Euronext Paris et d’intégrer le top 15 des groupes tech les mieux valorisés du marché boursier français.

Avec un chiffre d’affaires de 682 M€ en 2019 et des effectifs de 6.300 personnes, le groupe a quintuplé de taille en quatre ans

Spécialiste de l’installation et l’assistance à l’usage des technologies numériques, Solutions 30 revendique 60.000 interventions quotidiennes dans 9 pays d’Europe (France, Allemagne, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal). La part du capital détenue par le public (le flottant) est de 76,4%.

À l’occasion de ce transfert sur Euronext Paris, le groupe annonce une évolution de son directoire. Co-fondateur de la société et actuel directeur général, Karim Rachedi va prendre du recul mais « continuera toutefois d’accompagner Solutions 30 en tant que conseil auprès du directoire, notamment dans les phases de démarrage de nouveaux marchés », indique le communiqué de presse.

Pour lui succéder, le groupe a fait le choix d’une direction bicéphale, avec les nominations de Franck D’Aloia comme directeur général en charge de la transformation et de João Martinho comme directeur général en charge de la performance, de l’organisation opérationnelle et de l’activité courante. Tous les deux avaient été nommés au directoire du groupe en septembre dernier, rejoignant ainsi président du directoire Gianbeppi Fortis (qui détient 16% du capital) et Amaury Boilot, directeur général finance. Karim Rachedi quitte le directoire et est remplacé par Luc Brusselaers, chief revenue officer.