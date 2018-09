ITS Overlap, dont les activités françaises ont été cédées à Getronics le 31 juillet dernier, pèse sur les résultats du premier semestre d’ITS Group. Alors que les activités dites stratégiques du groupe que sont les prestations de services et le cloud (hosting et centres de services externalisés) progressent de 7,1% sur un an à 61,8 millions d’euros, les activités de négoce chutent de près de 15%. Leur chiffre d’affaires s’établit à 24,4 millions d’euros, dont 19,2 millions d’euros pour le négoce d’infrastructures IT en France dont la cession est intervenue le 31 juillet dernier, et 5,2 millions d’euros pour ITS Overlap Suisse, qui reste en cours de cession. Ces activités ont réalisé un résultat opérationnel courant de -0,5 millions d’euros, dont -0,7 million d’euros dans l’Hexagone. Le ROC du groupe s’en ressent. Il s’établit à 1,5 million d’euros, contre 1,8 millions d’euros un an auparavant.

Côté activités stratégiques, la situation est contrastée, Le pôle « Prestations de services » (46,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, +1%) contribue pour 1,8 million d’euros au résultat opérationnel courant, à comparer à 2,5 millions d’euros au premier semestre 2017, soit une marge opérationnelle de 3,8%. « Sur ce semestre, dans un marché de l’emploi tendu, la marge brute s’est érodée en raison notamment d’un recours accru à la sous-traitance », explique ITS Group dans un communiqué. Les efforts d’investissements sur les ressources humaines pour attirer et fidéliser de nouveaux talents pèsent également sur le premier semestre. « Le second semestre sera mieux orienté tant en termes de croissance (grâce notamment à la hausse des effectifs facturables) que de rentabilité », promet le groupe. Le pôle « Cloud » (15,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 31%) améliore ses performances avec un résultat opérationnel courant de 0,4 million d’euros (marge opérationnelle courante de 2,5%) à comparer à une perte de 0,1 million d’euros au premier semestre 2017.

Les charges non courantes s’élèvent à -0.2 million d’euros sur le semestre, directement liées à l’acquisition d’Asplenium Hosting Services. Le résultat opérationnel ressort à 1,5 million d’euros. Après comptabilisation de frais financiers pour -0.2 million d’euros et d’un impôt de -0.8 million d’euros, le résultat net semestriel ressort à 0,5 million d’euros.

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du groupe étaient de 47,7 millions d’euros. La trésorerie brute et disponible du groupe s’élevait à 2,2 millions d’euros. L’endettement net était exceptionnellement élevé au 30 juin à 14, million d’euros sous l’effet notamment d’un allongement des délais de règlement clients et du paiement de l’acquisition d’Asplenium Hosting Services. ITS Group table toutefois sur une baisse de l’endettement au deuxième semestre, sous l’effet notamment de la hausse attendue des résultats et de l’encaissement d’une partie du prix de la cession d’ITS Overlap (1,8 million d’euros sur 2,8 millions d’euros au total).

Le groupe vise sur l’ensemble de l’exercice 2018 une marge opérationnelle courante supérieure à 5%, première étape vers l’objectif affiché de 7% à 2 ans, sur les activités stratégiques pour lesquelles ITS Group recherche d’autres opérations de croissance externe.

