Solutions 30 a finalisé la publication de ses résultats 2023. Le chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros, conforme aux prévisions et en hausse de 16,8%, avait déjà été publié en janvier dernier. L’ESN rassure désormais sur le redressement de sa marge opérationnelle, avec un Ebitda ajusté de 74,6 M€ en 2023, en hausse de 59,6 % par rapport à 2022 et une marge d’Ebitda ajusté de 7,1% contre 5,2% un an plus tôt, sans atteindre toutefois l’ambition d’une marge à deux chiffres.

« Après un premier semestre au cours duquel nos marges avaient été impactées par des coûts induits par la montée en charge de certains contrats, le second semestre a confirmé l’amélioration marquée de notre profitabilité, avec notamment le retour à une marge d’EBITDA à deux chiffres au Benelux, et une amélioration substantielle en France, où nos efforts d’optimisation opérationnelle portent leurs fruits », a commenté dans un communiqué Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 (photo).

La marge d’Ebitda ajusté est en effet passé de 4,9% en 2022 à 8,8% en 2023 en France mais elle a régressé de 12,8% à 11,4% au Benelux et de 2,8% à 2% dans les autres pays.

Le résultat net reste négatif à -22,7 millions d’euros même s’il s’est nettement redressé par rapport à la perte de 50,1 millions d’euros de 2022. L’endettement du groupe est plus important que prévu avec une perte nette de 78,4 millions d’euros, doublée d’une année sur l’autre (38,9 M€ en 2022).

Le groupe se montre prudent sur ses prévisions 2024 en annonçant « la poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires », sans donner d’objectif précis. Idem pour les marges pour lesquelles une « poursuite de l’amélioration » est attendue. L’action a chuté de 13% jeudi dernier au lendemain de la publication et affiche une baisse de 30% depuis le début de l’année.