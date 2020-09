Visiativ a publié ses résultats définitifs du premier semestre. Comme annoncé lors de la publication des résultats provisoires, le chiffre d’affaires a reculé de 3% à 82,6 millions d’euros. Un repli dû au pôle 3DExperience VAR qui affiche un des revenus de 46,3 millions d’euros, en recul de 8% sur un an. Cette baisse, due principalement au report des investissements des entreprises en France à cause de la crise sanitaire, est tempérée par la croissance du pôle Visiativ Platform qui enregistre en revanche une croissance de 5% à 36,3 millions d’euros, et par les activités de Business Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) qui enregistrent une croissance de 6% à 5,4 millions d’euros.

Sur un plan régional, Visiativ affiche une bonne santé hors de France où les revenus progressent de 12% (dont 6% en organique). A l’issue du semestre, l’international représente désormais un quart de l’activité de l’entreprise.

En dépit du contexte fortement perturbé au 1er semestre par la crise sanitaire et d’une saisonnalité traditionnellement défavorable sur la première moitié de l’exercice, Visiativ a réalisé un Ebitda de 2,8 millions d’euros au 1er semestre. La marge d’Ebitda s’est ainsi établie à 3,4%, contre 4,1% l’an dernier. Le bon déroulement du plan de continuité de l’activité et la maîtrise des coûts, associée à l’application pendant le confinement du dispositif d’activité partielle, ont permis au groupe de limiter l’impact de la crise.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation semestriel accuse un déficit de 0,3 millions d’euros. Le résultat financier s’inscrit à -1,7 million d’euros contre -0,8 million d’euros au 1er semestre 2019, intégrant une dépréciation financière de 1,0 million d’euros consécutif au départ de l’un des 3 partenaires de Qolid, mettant fin par anticipation au développement de cette filiale. Le résultat net consolidé s’élève à -3,1 millions d’euros contre -1,6 million d’euros un an plus tôt. Les rachats de participations minoritaires initiés au premier semestre ont conduit à un résultat net part du groupe de -4,3 millions d’euros, en recul de 23% par rapport au 1er semestre 2019.

Grâce à la mise en place auprès des partenaires bancaires d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 39,2 millions d’euros au cours du 2ème trimestre, Visiativ bénéficiait au 30 juin d’une trésorerie disponible de 70,8 millions d’euros (vs. 31,7 millions d’euros au 31 décembre 2019). La dette financière nette s’établissait à 34,3 millions d’euros pour des capitaux propres totaux de 47,1 millions d’euros, soit un ratio de gearing de 73%, identique à celui affiché au 30 juin 2019.

Malgré l’environnement économique incertain, le groupe indique qu’il peut compter sur ses nombreux atouts pour sortir renforcé de cette crise : un business model résilient, le dynamisme de ses filiales internationales, des activités en phase avec les besoins actuels des entreprises (digitalisation, conseil en innovation, infrastructures, cloud…), l’absence de dépendance client ou de dépendance sectorielle grâce à la grande diversité de son portefeuille clients et des moyens financiers renforcés.