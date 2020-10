SolarWinds renforce son portefeuille Microsoft. Le fournisseur texan de solutions MSP de gestion d’infrastructures IT orientées données va en effet acquérir SentryOne. Cet éditeur développe depuis 16 ans des solutions de surveillance des performances de base de données et DataOps sur Microsoft SQL Server, Azure SQL Database et la plateforme de données Microsoft. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

« La mission de SentryOne a été de permettre à Microsoft Data Professional d’atteindre des performances de pointe dans les environnements physiques, virtuels et cloud. Au fur et à mesure de notre croissance, nous nous sommes engagés avec nos utilisateurs de la même manière que SolarWinds et avons élargi notre offre pour répondre aux besoins de plus en plus complexes de la réalité informatique hybride d’aujourd’hui », explique dans un communiqué Bob Potter, CEO de SentryOne. « Notre concentration sur les besoins des professionnels des données Microsoft permet aux organisations qui s’appuient sur SQL Server, Azure SQL Database et Microsoft Data Platform de gérer leurs organisations et d’assurer des performances optimales, où que se trouvent leurs bases de données. »

L’ajout de SQL Sentry complètera l’analyseur de performances de base de données et le moniteur de performances de base de données de SolarWinds, afin de répondre aux besoins de presque tous ceux qui gèrent des bases de données – du « DBA accidentel » aux équipes d’applications et aux professionnels dédiés de Microsoft Data.

« Nous pensons que les puissantes offres de gestion des performances des bases de données de SentryOne, leaders du marché, nous offrent un autre produit convaincant pour améliorer notre capacité à servir les professionnels de l’informatique, en particulier ceux qui gèrent les environnements Microsoft », déclare de son côté Kevin Thompson, CEO de SolarWinds. « Nous pensons que la combinaison de SolarWinds et de SentryOne nous permettra de répondre à l’ensemble des bases de données et des défis de gestion des performances associés dans un environnement informatique hybride, depuis les petites entreprises jusqu’au Fortune 500. »