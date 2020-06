L’éditeur CRM Belgo-Français SIMPL annonce la signature d’un contrat de distribution avec Crm Catalyst, une unité d’affaires de la société Approches Business Consulting, emmenée par Thierry Arene (en ex-ERP Factory). Crm Catalyst va gérer pour SIMPL la relation avec ses partenaires. « Thierry Arene est un interlocuteur capable de comprendre notre métier et d’orienter son action vers le développement des réseaux partenaires, expose Brice Cornet, CEO de SIMPL. Il nous décharge de cet aspect commercial particulier qui nécessite un véritable savoir-faire. Cela nous permet de nous concentrer sur la R&D, le développement et le marketing de notre solution. » SIMPL a officiellement basculé le 1er janvier dernier vers un modèle 100% indirect et revendique une vingtaine de partenaires actifs, parmi lesquels les Français ERP Factory et Kertel.

En parallèle, SIMPL vient de lancer la certification qualité 4404, qui vise à qualifier le niveau de compétence des partenaires. Cette certification, qui vient en complément des certifications existantes de la Simple CRM Academy validant les compétences des forces vives des partenaires, est attachée cette fois aux entreprises qui la portent et valide que celles-ci respectent un certain nombre de critères de qualité notamment en matière de confidentialité des données des clients, de conformité RGPD, de délais de réponse, etc. Elle est délivrée par SIMPL et son master distributeur et demande environ 3 semaines de préparation.

L’éditeur vise une quinzaine de partenaires certifiés d’ici la fin d’année et 70 personnes certifiées (contre une vingtaine actuellement certifiées ou en cours).