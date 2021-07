SIMPL, l’éditeur belgo-français de la solution Simple CRM, en modèle 100% indirect, a été touché par les pluies diluviennes qui ont frappé la Belgique la semaine passée. En effet, la société est basée dans le centre-ville de Verviers, en Wallonie, l’un des épicentres des inondations.

Heureusement, ses équipes n’ont souffert d’aucune perte humaine. Seules des pertes matérielles sont à déplorer et leur bureau principal est épargné. Aucune interruption de service n’a eu lieu en dépit des dégâts. Certes, leur centre de données principal de sauvegarde est hors service ainsi que celui de la région de Cologne mais leur data centers en Irlande et en Roumanie sont opérationnels. SIMPL prévoit d’installer deux centres complémentaires en Espagne et en France. Par ailleurs, leur système de monitoring principal est hors service mais un système de remplacement temporaire a été installé en Roumanie.

Dans un post LinkedIN, Brice Cornet, le CEO, originaire de Verviers, fait un état des lieux avec émotion : « Les futurs nouveaux bureaux de SIMPL ont été entièrement détruits. Idem pour les installations du S!MPL CAMPUS qui devait être inauguré en octobre : seul un bâtiment a été préservé sur l’ensemble du bâti intégré dans ce projet. » « Il nous est impossible de savoir quand les systèmes seront à nouveaux opérationnels », précise-t-il. Cela dépend de la restauration de l’accès à l’électricité dans les territoires inondés. A Verviers, « le gestionnaire de réseau doit reconstruire/restaurer/réparer 273 cabines de tension et il doit passer dans chacune des habitations pour modifier les compteurs et sécuriser les maisons inondées. Un travail titanesque, puisque l’on parle de +/- 21.000 foyers à contrôler ». Quant à la Poste, elle a été entièrement détruite donc « pas de courrier ».

Brice Cornet souligne l’esprit de solidarité qui règne chez les habitants après la catastrophe environnementale mais aussi l’impuissance ressentie : « Un membre de l’équipe me racontait ce matin que sa maman s’est retrouvée avec plusieurs centaines de kilos de beurre qui ont atterris dans son jardin, mélangés à quelques centaines de litres de mazout ! Comment vivre dans de telles conditions ? »

Aujourd’hui, 20 juillet 2021, est un jour de deuil national en Belgique.