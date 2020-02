Editeur d’une solution de CRM et d’un ERP adoptés par plus de 1000 clients, le Belgo-Français SIMPL (ex-Simple CRM) annonce son virage vers un modèle 100% indirect. « On se retrouvait de plus en plus souvent consultés sur de beaux projets auxquels on ne pouvait pas répondre faute de ressources en nombre suffisantes pour les traiter », témoigne Brice Cornet », pdg de SIMPL.

Avec un effectif de 28 personnes, SIMPL reste encore une entreprise de taille modeste. Et il en va de même pour ses partenaires dont aucun n’aligne plus d’une dizaine de consultants. Pour les projets les plus conséquents – il arrive que certains dépassent les 200 jours de prestations pour l’équivalent de 500 licences – l’éditeur souhaite pouvoir se tourner vers des partenaires à l’effectif plus fourni (40 à 50 consultants).

Mais au-delà de la taille de ses partenaires, SIMPL a besoin d’étoffer leur nombre. Officiellement, ils sont une centaine à avoir contractualisé avec l’éditeur. Mais en pratique, ils ne sont qu’une vingtaine à être réellement actifs. Et encore, la majorité d’entre eux commercialisent des versions verticalisées de son CRM.

D’où ce virage vers un modèle 100% indirect. Car l’éditeur est bien conscient que pour avoir un réseau de distribution fort il doit donner des gages à ses partenaires, en particulier en leur garantissant qu’ils ne se retrouveront pas en concurrence avec lui. SIMPL a donc renoncé à commercialiser son offre en direct à partir du 1er janvier – à l’exception de la version mono-utilisateur, dite starter kit, qui est disponible à l’achat sur son site Web – et a redéployé ses équipes marketing, ventes et avant-vente pour les mettre au service des partenaires.