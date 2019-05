Cisco a annoncé le déploiement de nouveaux équipements pour WiFi 6 (802.11ax) la nouvelle norme pour les réseaux Wi-Fi. Basé sur les mêmes innovations en matière de sans fil que la 5G (avec laquelle une interconnexion sans couture est prévue), le Wi-Fi 6 offre une capacité jusqu’à 400% supérieure et est plus efficace dans les environnements à haute densité tels que les grandes bibliothèques, les stades et les salles de conférence. La latence est considérablement améliorée, permettant des cas d’utilisation presque en temps réel. Selon la firme de San Jose, le Wi-Fi 6 simplifie également la charge des batteries des appareils connectés et offre une expérience utilisateur plus prévisible.

Les catalogues Catalyst et Meraki de l’équipementier s’enrichissent de points d’accès WiFi 6 dotés de jeux de puces programmables personnalisés et permettent d’accéder à de nouvelles capacités d’analyse avancées, notamment pour mieux contrôler le trafic. Les nouveaux points d’accès sans fil sont également multilingues et permettent de communiquer avec plusieurs protocoles IoT, notamment BLE, Zigbee et Thread. Les points d’accès Catalyst prennent en charge des vitesses de liaison montante de 2,5 Gbps, en plus des débits de100 Mbps et 1 Gbps.

Les nouveaux réseaux WiFi s’appuient sur un nouveau commutateur Catalyst, le 9600. « Pour offrir l’expérience sans fil la plus sécurisée et la plus efficace, les entreprises ont besoin d’une seule et même structure réseau associant connexion filaire et sans fil. Construit comme la prochaine évolution du Catalyst 6000 – le produit réseau le plus populaire de l’histoire de l’Internet -, le Catalyst 9600 constituera la pierre angulaire de la prochaine génération de réseaux d’entreprise basés sur des intentions », assure l’équipementier. Le Catalyst 9600 pourra exploiter davantage de logiciels et s’aligne sur la stratégie logicielle de Cisco.

La nouvelle norme a par ailleurs donné naissance à de nouveaux partenariats et au lancement du projet Cisco OpenRoaming, lequel a pour objectif de faciliter le basculement transparent et sécurisé entre les réseaux Wi-Fi et LTE et le réseau Wi-Fi public intégré. Samsung, Boingo, GlobalReach Technology, Presidio et d’autres devraient rejoindre le projet. Précisons qu’avant le lancement de ses points d’accès Wi-Fi 6, Cisco a mené à bien des tests d’interopérabilité avec Broadcom, Intel et Samsung afin de combler les lacunes inévitables liées à toute nouvelle norme. « Chaque saut dans la connectivité ouvre la voie à une nouvelle vague d’innovation profonde. La 5G et le Wi-Fi 6 représentent une nouvelle ère de connectivité », affirme dans un communiqué David Goeckeler, vice-président directeur et directeur général, en charge des activités de réseau et de sécurité chez l’équipementier. « Les développeurs créent déjà la prochaine génération d’expériences immersives sans fil. Avec des milliards de choses connectées au réseau, cette croissance créera une complexité sans précédent pour le service informatique. Cisco construit une architecture réseau multi-domaines afin de simplifier la complexité de l’IT, permettant aux DSI de respecter leur programme d’innovation. »

Les points d’accès Meraki et Catalyst ainsi que le commutateur Catalyst 9600 peuvent dès à présent être commandés.