Après une décennie de croissance sans précédent, la Silicon Valley commence à montrer des signes de tension révèle le Silicon Valley Business Journal, qui s’appuie sur le 2020 Silicon Valley Index. Publié par le Joint Venture Silicon Valley’s Institute for Regional Studies, un groupe de réflexion qui se préoccupe du bien-être économique et social de la région, le rapport révèle à la fois une économie qui commence à ralentir ainsi qu’une société qui est tendue et stressée.

Malgré l’arrivée de nouveaux habitants, la région affichait l’an dernier un solde négatif de 8.000 personnes, du jamais vu depuis 2005. Il faut sans doute y voir un résultat de la forte hausse des prix des logements qui ont doublé au cours de cette période. Les auteurs de l’étude constatent toutefois que ces prix ont fortement baissé l’année dernière.

Autre signe qui ne trompe pas, malgré l’augmentation de la masse salariale, la croissance de l’emploi n’a progressé que de 1,7% l’an dernier, contre 2,2% en 2018 et 4,3% en 2015. En revanche, 2.600 personnes de plus ont rejoint la cohorte des SDF depuis le dernier comptage en 2017. La région en comptait 11.218 l’an dernier, sur environ 2,6 millions d’habitants. Essentiellement des personnes qui ont perdu leur emploi.

Pendant ce temps, les salaires moyens ont continué d’augmenter, atteignant 125.991 dollars dans la Silicon Valley, contre 68.076 dollars dans l’ensemble de la Californie. « Ces salaires moyens élevés peuvent être considérés comme un signe de force économique, mais ils ne racontent qu’une partie de l’histoire », indiquent nos confrères qui constatent une forte à très forte augmentation des revenus les plus élevés (+ de 150.000 dollars par an par foyer), une très faible croissance des revenus les plus bas (-de 10.000 dollars par an par foyer), et une baisse généralisée pour les tous les autres. Environ 13% de la population appartient à la catégorie des particuliers fortunés, ceux qui ont plus d’un million de dollars d’actifs de placement. Ceux-ci contrôlent environ 75% de la richesse de la région. À l’intérieur de ce groupe se trouve un sous-ensemble encore plus fortuné où 0,6% des ménages représentent 10% de la richesse.

À tous égards, la Silicon Valley reste le centre mondial de l’innovation. Avec 18.455 brevets déposés en 2019, elle représente 15% de tous les brevets enregistrés aux Etats-Unis. En revanche, les levées de capital-risque ont chuté l’an dernier dans la Silicon Valley ainsi qu’à San Francisco, les deux entités représentant 42 milliards de dollars dont près de la moitié concernant des transactions de plus de 100 millions de dollars. Les business angels ont été aussi moins actifs, investissant 121 millions de dollars dans la Silicon Valley, le chiffre le plus bas depuis 2011. Il est vrai qu’il ne s’y est créé l’an dernier que 45 startups, contre 164 en 2018 et 381 en 2014.