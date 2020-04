Le taux de chômage dans la Silicon Valley a fortement augmenté en mars à cause de la pandémie de coronavirus. Pourtant, malgré la hausse du nombre de chômeurs, la région continue de bénéficier d’un taux de chômage global bas rapporte le Silicon Valley Business Journal qui s’appuie sur le California Employment Development Department. Selon ce dernier, la Silicon Valley avait au mois de mars un taux de chômage de 3,1% – supérieur au niveau de 2,4% de février mais bien en dessous des 10,5% enregistré lors de la récession de 2009.

« Ce n’est probablement que la pointe de l’iceberg », tempère toutefois Rachel Massaro, directrice de la recherche au Joint Venture’s Silicon Valley Institute for Regional Studies. « Plus d’un quart des emplois de la Silicon Valley se trouvent dans des secteurs potentiellement à risque pendant la pandémie, tels que la vente au détail, l’hébergement et les services de restauration, la construction, le transport, l’entreposage, les services administratifs, les arts et le divertissement. Compte tenu de l’augmentation des demandes de chômage à l’échelle de l’État entre la mi-mars et la mi-avril, nous pouvons nous attendre à voir des taux de chômage beaucoup plus élevés pour avril. »

Dans tout l’État de Californie, le taux de chômage était de 5,6% en mars, tandis qu’aux États-Unis, il était de 4,5%.

« Bien qu’une grande partie du chômage dans la région soit temporaire – en conséquence directe des mesures de confinement – de nombreux travailleurs seront confrontés à une certaine baisse des possibilités d’emploi alors que nous traverserons cette crise », ajoute Rachel Massaro dans son communiqué. « Le nombre et le type de débouchés qui se présenteront au cours des prochains mois pourrait dépendre fortement de la durée de la crise et de la stratégie de réouverture économique, toutes deux inconnues à l’heure actuelle. »

Parmi les principaux employeurs de la Silicon Valley figurent Apple (25.000 salariés), Alphabet/Google (24.626 salariés) et Facebook (14.674 salariés). Ils détiennent respectivement les première, deuxième et cinquième position du Top 5.