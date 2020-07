Ce devait être la grande annonce sur l’IT Partners 2020. Un an après son rachat, le grossiste à valeur ajoutée Siener Informatique est passé au 1er mars sous la bannière du groupe britannique QBS Software, un spécialiste comme lui de la distribution de logiciels. Au passage, son site Sienercloud.com (dédié aux revendeurs) est devenu qbsdistribution.fr et son site vitrine sienerinfo.com (vieillissant) a été remplacé par qbssoftware.fr, un site de vente directe qui permet aux utilisateurs finaux d’acheter au prix public des logiciels à l’unité ou en petites quantités.

Pour Siener Informatique, société d’une grosse demi-douzaine de personnes créée en 1990, cet adossement représentait la promesse d’un nouveau départ. « J’avais l’impression d’avoir atteint un palier, explique Anita Bitard, dirigeante-fondatrice de Siener Informatique. C’était devenu très difficile de décider seule. Pour aller plus loin, j’avais besoin de nouvelles ressources ». Pour QBS Software, le rachat de Siener Informatique était l’opportunité de prendre pied sur le marché français, conformément à sa stratégie de développement à l’échelle européenne, et de monter en valeur, en capitalisant sur le savoir-faire de Siener en matière d’avant-vente – les politiques de licence des éditeurs n’ont aucun secret pour lui – de support et de formation.

Au moment du rachat, Siner Informatique réalisait un peu plus de 6 M€ de chiffre d’affaires annuel auprès d’une clientèle d’un millier de revendeurs avec un catalogue d’une vingtaine d’éditeurs, dont les principaux étaient – et sont toujours – Jetbrains, Mindjet, Flexera et GFI Kerio. De son côté, QBS réalisait 60 M£ (66 M€) avec un catalogue de 8.000 références. Après un an dans le groupe QBS, le bilan est très positif pour l’ex-Siener Informatique. À l’issue de son exercice 2019-2020 clos fin mars, la filiale française du groupe affichait un chiffre d’affaires en hausse de 28% sur douze mois glissants et une progression comparable du nombre de ses clients actifs, passés à 1.300. L’exercice a également été marqué par la montée en puissance de marques telles que Acunetix.

De son côté, le groupe a continué d’enchaîner les rachats. Il a notamment mis la main sur son homologue britannique ZedSphere, un spécialiste des services infogérés (managed services), le lituanien UAB Laknova, le VAD britannique spécialisé dans la sécurité AlphaGen. Fort de ces acquisitions, QBS espérait dépasser la barre des 100 M£ (110 M€) de chiffre d’affaires cette année. Mais le Covid pourrait quelque peu contrecarrer ces prévisions.

En cédant Siener Informatique début 2019, Anita Bitard s’était engagée à accompagner l’acquéreur un an minimum en conservant la direction opérationnelle de l’entreprise. Quinze mois plus tard, la dirigeante est toujours aux commandes de ce qui est devenu QBS France, siège au conseil d’administration du groupe et déclare très bien s’entendre avec l’équipe de direction. Mais si elle ne songe pas à partir à court terme, elle commence à lâcher certaines fonctions. Comme la direction commerciale, qu’elle vient de confier à Delphine Latour, ancienne acheteuse logiciels de SCC, qui a rejoint l’entreprise fin février.

Déchargée de l’animation et de la gestion de l’équipe commerciale, Anita Bitard est en mesure de consacrer plus de temps au renforcement du catalogue produits. Depuis le début de l’année, pas moins de cinq nouveaux éditeurs ont été lancés en France avec la bénédiction du groupe : Docusign (signature électronique), Smartsheet (gestion du travail collaboratif), BrotherStack (test des application mobiles et Web), Sentryone (gestion de la performance des bases de données) et Macrium (sauvegardes points de terminaison). QBS France s’emploie également à poursuivre son effort de recrutement de nouveaux revendeurs, et plus particulièrement de spécialistes des services infogérés (MSP) issus de l’écosystème Microsoft. Une population qui devrait, espère le VAD, s’intéresser de près à ses nouvelles offres SentryOne, BrotherStack, Smartsheet mais aussi à des offres au catalogue depuis plus longtemps, comme Sharegate (outils d’aide à la migration sur Microsoft 365). À la rentrée, QBS France prévoit de dévoiler un programme MSP ambitieux inspiré de celui que le groupe vient de mettre en place dans le cadre du lancement de sa filiale QBS MSP (sur la base du regroupement des actifs de ZedSphere et AlphaGen).

De fait, les services infogérés et, plus généralement, les services récurrents seront l’un des axes de développement stratégique du groupe dans le futur. Un domaine que Siener Informatique avait déjà commencé à explorer avec son outil CRM dédié à la gestion des souscriptions et notamment aux renouvellements. Sur la base de cet outil, en production depuis 6 à 7 ans, la société revendique un taux de renouvellement de l’ordre de 80% des souscriptions, lesquelles représentent environ 50% de ses ventes. C’est aussi cet outil qui est à l’origine de l’essentiel de la croissance enregistrée ces dernières années et qui a permis à l’entreprise de maintenir un minimum d’activité pendant le confinement.