QBS Technology Group devient le premier distributeur neutre en carbone du Royaume-Uni, selon une vérification indépendante.

Pour ce faire, QBS a calculé précisément son empreinte carbone (34,2 tonnes), convenu des limites à ne pas dépasser et respecté trois champs d’application des émissions de gaz à effet de serre (GES), à savoir, les émissions directes des sources qu’elle contrôle, ses émissions indirectes liées à l’électricité et au gaz qu’elle consomme et les émissions dont elle est indirectement responsable par le biais de ses employés et de sa chaîne d’approvisionnement.

Au-delà de répondre à la spécification PAS 2060:2010 et d’être en conformité avec la norme du protocole GES du WBCSD/WRI, le 13ème plus grand distributeur britannique est également certifié ISO 14001, a signé l’engagement « Net Zero » et la charte « Tech Talent », soutient les objectifs de développement durable des Nations unies et est en passe de devenir une « B Corp ».

Reconnaissant que le processus de certification a été long et fastidieux, le PDG de QBS, Dave Stevinson, veut montrer l’exemple et estime que cet engagement apporte désormais à l’entreprise « des économies de coûts et d’efficacité grâce à la réduction de l’utilisation de l’énergie, une conformité aux législations futures, une amélioration de la gestion des parties prenantes et une facilité de réponse aux appels d’offres et de qualification les plus rigoureux. »